NBA: اختيار وليامس مدرب فينيكس صنز الأفضل في الموسم

وجاء في بيان للرابطة أن وليامس تفوق على تايلور جينكينز مدرب ممفيس غريزليز (ثاني الغربية) وإريك سبولسترا مدرب ميامي هيت (متصدر الشرقية)، لينال هذا الشرف للمرة الاولى في مسيرته.

وبات وليامس ثالث مدرب في صنز يفوز بجائزة أفضل مدرب بعد كوتون فيتزسيمونز (1988-1989) والايطالي-الاميركي مايك دانتوني (2004-2005).

وبعد تصويت شمل مئة صحافي، حصل وليامس على 458 نقطة بعد أن صوّت له 81 شخصًا كالمدرب الافضل، أمام جينكينز (270 نقطة، 17 صوتًا للمركز الأول) وسبولسترا (72 نقطة، صوت واحد للمركز الاول).

تولى وليامس (50 عامًا) المهام في صنز في العام 2019 بعد موسم كمساعد مدرب مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وبعد أن فشل في موسمه الأول بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية مع سِجل 34-39 في الدوري المنتظم، نجح في الثاني في بلوغ نهائي الدوري الذي خسره أمام ميلووكي باكس بعد سِجل 51-21 في الموسم العادي أنهاه في وصافة الغربية.

أما في الحالي، قاده إلى صدارة البطولة بسِجل 64-18 مع أفضل نسبة فوز في تاريخ النادي.

يتعادل حاليًا 2-2 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية مع دالاس مافريكس.

