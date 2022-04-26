NBA - اختيار مورانت صانع ألعاب ممفيس اللاعب الأكثر تطوّرًا

وبعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ في 2020، بعد عام على ضمه من غريزليز كثاني خيار في "درافت" الدوري المخصص لانتداب الأجانب ولاعبي الجامعات وحتى الثانويات الأميركية إلى "أن بي أيه"، قدّم اللاعب البالغ 22 عامًا مستويات مميزة هذا الموسم محققًا معدلات 27.4 نقطة، 6.7 تمريرات حاسمة و5.7 متابعات في 33.1 دقيقة في 57 مباراة.

وبفضل تألقه هذا الموسم، حصل على أول مشاركة في مباراة كل النجوم "أول ستار"، لا بل حتى كان ضمن التشكيلة الأساسية لفريق كيفن دورانت الذي سقط أمام فريق ليبرون جيمس.

ويتميز مورانت برشاقته ولياقته البدنية وارتقائه عاليًا في السلات الساحقة وسرعته في المرتدات، وغالبًا ما كانت سلاته ضمن أفضل لقطات الدوري في كل أمسية يلعب فيها ممفيس.

ساهم في احتلال فريقه وصافة المنطقة الغربية في الموسم المنتظم وهو متعادل حاليًا 2-2 في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية مع مينيسوتا تيمبروولفز.