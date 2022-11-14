NBA: إمبيد يتألق بـ 59 نقطة وليكرز يتنفس الصعداء

في فيلادلفيا، تخطى إمبيد رقمه القياسي الشخصي السابق والبالغ 50 نقطة، وهو ما احتاجه فريقه للتفوّق على فريق جاز العنيد.

ولم يتألق لاعب الإرتكاز الكاميروني فقط من الناحية التهديفية، إنما برز ايضا مع 11 متابعة وثماني تمريرات حاسمة وسبع تصديات، وذلك بعد يوم واحد من تسجيله 42 نقطة وقيادته سيكسرز للتفوّق على اتلانتا هوكس. وفي كليفلاند، لم تنجح جهود غارلاند الذي اصبح رابع لاعب يبلغ علامة الـ 50 نقطة في مباراة واحدة بعد ليبرون جيمس، كايري إرفينغ ووالت ويسلي، في قيادة فريقه لتخطي تمبروولفز.

وبرز غارلاند بشكل خاص في الربع الرابع عندما سجّل ست ثلاثيات بمفرده من اصل 10 ناجحة له في المباراة، فضلا عن اختراقاته وتسديداته الناجحة من المسافة المتوسطة. لكنّ تمبروولفز حافظ على هدوئه بعدما كان قد وسّع الفارق الى 24 نقطة في اواخر الربع الثالث، وذلك بفضل تألق الثنائي دانجيلو راسل مع 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وكارل أنتوني تاونز الذي أحرز 29 نقطة.

وفي لوس أنجليس، حقّق ليكرز فوزًا معنويًا في ظل الانطلاقة السيئة لحامل لقب الدوري 17 مرة، وذلك على حساب بروكلين نتس المتعثر ايضًا 116-103.

وغاب جيمس للمباراة الثانية على التوالي بسبب اصابة في الفخذ، لكنّ زميله لاعب الارتكاز انتوني ديفيس عوّض غيابه بتسجيله 37 نقطة مع 18 متابعة.

