NBA: أول نهائي منطقة لصنز منذ 11 عاماً وباكس يعادل نتس

في المباراة الأولى، سجل كريس بول 37 نقطة و7 تمريرات حاسمة مقابل 34 لزميله ديفن بوكر و11 متابعة ليحسم صنز سلسلة نظيفة.

قال بوكر بعد الفوز "انتظرت ذلك منذ وقت طويل. الكثير من الناس يقولون إني لم أقدّم كرة سلة مفيدة. حان الوقت لأثبت العكس".

وقدّم صنز هجومًا متوازيًا للتغلب على ناغتس ونجمه أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم الصربي نيكولا يوكيتش الذي أقصي من المباراة في الربع الثالث بعد خطأ قاسٍ، بعد أن كان في رصيده 22 نقطة و11 متابعة.

قال يوكيتش بعد المباراة "تغلبوا علينا. لقد تفوقوا علينا. يجب أن نرفع رؤوسنا. إذا تغلب عليك أحد، تقبّل ذلك وحاول أن تتحسن...الموسم بأكمله كان جيدًا باستثناء المباريات الاربع الاخيرة".

ويلتقي صنز في نهائي الغربية لوس أنجليس كليبرز أو يوتا جاز حيث يتقدم الأخير 2-1.

وقال بول "أظهرنا ما يمكننا القيام به سويًا كفريق".

أضاف ميكال بريدجز 14 نقطة، دي أندري آيتون 12 نقطة وجاي كراودر 10 متابعات من جانب صنز.

اما من جانب ناغتس، كان ويل بارتون الافضل مع 25 نقطة، مايكل بورتر 20، مونتي موريس 19 والارجنتيني فاكوندو كامباسو 14.



باكس يعادل وإصابة إرفينغ

في ميلووكي، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة و12 متابعة، ليقود باكس الى معادلة نصف نهائي الشرقية 2-2 بفوزه 107-96 على بروكلين نتس الذي خسر نجمه كايري إرفينغ بداعي الاصابة.

قدّم أنتيتوكونمبو أفضل أداء له في الادوار الاقصائية هذا الموسم مسجلاً 14 رمية ناجحة من أصل 26، ومحرزًا 12 نقطة في الربع الثالث ليقود فريقه الى فوزه الثاني تواليًا على أرضه.

وقال أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين "هذا يظهر الكثير. أنا فخور جدًا بهذا الفريق. نلعب سويًا كفريق. وضعنا أنفسنا في موقع للفوز بمباراة او اثنتين اخريين".

وتقام المباراة الخامسة في بروكلين الثلاثاء.

سجل كريس ميدلتون 19 نقطة خلال الامسية التي سدد فيها باكس بنسبة 44,3 في المئة، بينها 16 رمية ثلاثية ناجحة امام قرابة 16 الف متفرج في ملعب "فايرسف فوروم".

وكان لافتًا تحسن أدائهم من المسافة البعيدة بعدما سددوا بنسبة 22 في المئة فقط في مبارياتهم الثلاث الاولى.

وأكد أنتيتوكونمبو ان الهدف هو الفوز اقله بمباراة خارج الديار من اثنتين (السابعة اذا دعت الحاجة) "سنحاول أن نخطف واحدة من بروكلين".

من جانب الخاسر، أنهى كيفن دورانت المباراة مع 28 نقطة و13 متابعة، الا ان نتس الذي يفتقد اصلا لنجمه الاخر جيمس هاردن المصاب، عانى هجوميًا بعد خروج إرفينغ قبل ست دقائق من نهاية الربع الثاني بداعي اصابة في الكاحل بعد ان دهس بطريقة غريبة على قدم أنتيتوكومبو.

الاّ أن الاخبار السارة أظهرت أن صور الاشعة الاولية جاءت سلبية، لكنه سيرى اطباء الفريق مجددًا الاثنين.

وقال أنتيتوكونمبو "اعتقدت أنه تعرض لضربة. عندما ذهب إلى غرفة خلع الملابس قالوا إنه تعرض لالتواء في كاحله. لكن علينا الاستمرار في التركيز على أنفسنا".

سجل إرفينغ 11 نقطة في 17 دقيقة قبل خروجه، علماً انه سجل في مبارياته الثماني الاولى في الأدوار الاقصائية هذا الموسم، معدل 24,1 نقطة في المباراة الواحدة.

