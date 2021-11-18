NBA - أنتيتوكونمبو يسجل 47 نقطة ويقود باكس للفوز على ليكرز



وخاض ليكرز بطل العام 2020 اللقاء من دون نجمه ليبرون جيمس للمباراة الثامنة تواليًا، كما غاب تريفور أريزا وكيندريك نان.

مهّد أنتيتوكونمبو لأمسية خارقة بتسجيله 17 نقطة في الربع الأول وقدّم أداء عاليًا مع كريس ميدلتون للحد من عودة ممكنة لليكرز.

وقال أنتيتوكونمبو "أردت أن أكون شرسًا. أردت أن ألعب وأخترق إلى السلة، أن أقوم باللعبة الصحيحة".

عوّض ليكرز تأخره بفارق 11 نقطة في الشوط الأول وتقدّم 87-86 قبل 9:29 دقائق على نهاية المباراة.

إلا أن كريس ميدلتون الذي خاض أولى مبارياته منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب البروتوكولات المتعلقة بكوفيد-19، سجل مع اليوناني تسع محاولات متتالية لباكس منحت التقدم 95-91 للفريق.

سجل ميدلتون 16 نقطة في المباراة، بينها ثلاثيتان في الربع الأخير، منحتا باكس التقدم حتى نهاية اللقاء.

كان هذا الانتصار السابع لباكس مقابل ثماني هزائم في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية، مقابل ثماني هزائم لليكرز ومثلها انتصارات في المركز الثامن في الغربية.