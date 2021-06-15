NBA: أتلانتا وكليبرز يعيدان فيلادلفيا ويوتا إلى المربع الأول

وفي المباراة الأولى، أعاد يونغ مع تسجيله 25 نقطة و18 تمريرة حاسمة، فريقه أتلانتا هوكس إلى السكة الصحيحة مانحاً إياه الفوز 103-100 ليفرض التعادل على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الرابعة بينهما في سلسلة مواجهات نصف النهائي الفاصلة في "بلاي أوف" المنطقة الشرقية.

وسجل يونغ ثمانية من أصل 26 تسديدة إلى جانب ثلاث رميات ثلاثية، لكنه تلقى دعماً كبيراً من زملائه، إذ أنهى الخمسة الأساسيون المباراة بأرقام مزدوجة لفرض التعادل 2-2 في السلسلة.

وتمكن يونغ، الذي سجل 18 تمريرة حاسمة وعادل الرقم القياسي الأعلى له في مسيرته، من الإفلات من رقابة أخصائي الدفاع في فيلادلفيا الأسترالي بن سيمونز الذي كُلّف بمراقبته.

واحتل سيمونز المركز الثاني هذا العام في التصويت على أفضل مدافع في الدوري للموسم الأخير، والذي فاز به لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير.

وتمكن هوكس الذي أنهى الموسم المنتظم خامساً، من سد فارق 18 نقطة كان تقدم بها سيكسرز في الشوط الأول، ثم تبادل التقدم مع فيلادلفيا على مدى فترة المباراة، غير أنه تمكن من خطف الفوز، قبل المباراة الخامسة مساء الأربعاء.

وقال يونغ "هذا الفريق لا يستسلم أبداً، مهما كانت النتيجة. أحب الطريقة التي نقاتل بها، وأنا فخور بفريقنا الليلة".

وإلى جانب يونغ، سجل الصربي بوغدان بوغدانوفيتش 22 نقطة، فيما أنهى جون كولينز المباراة مع 14 نقطة و12 مرتدة، وكلينت كابيلا مع 12 نقطة و13 مرتدة.

وعلى المقلب الآخر، سجل توبياس هاريس 20 نقطة والكاميروني جويل إمبيد 17 نقطة و21 متابعة لسيكسرز الذي تأخر 54-38 في الشوط الثاني.

وسجل سيمونز 11 نقطة و12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة وصدتين.

وخاض إمبيد، الذي بلغ معدل تسجيله 35,3 نقطة و10,3 متابعات و4,7 تمريرات حاسمة خلال المباريات الثلاث الأولى من هذه السلسلة، وهو يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي الأيمن.



62 نقطة لليونارد وجورج

وفي مباراة أخرى، سجل كواهي لينارد وبول جورج 62 نقطة ليقودا لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز 118-104 على يوتا جاز في المباراة الرابعة من سلسلة المواجهات الإقصائية في نصف نهائي المنطقة الغربية.

وسجل لينارد وجورج 31 نقطة لكل منهما، وأضاف جورج تسع متابعات ليفرض كليبرز التعادل 2-2 على يوتا.

وقال لينارد "كلانا يتحلى بالخشونة، وكان رفاقنا في الفريق يبحثون عنا من أجل التسديد من الخارج".

وسجل ماركوس موريس 22 نقطة من أصل نقاطه الـ24 خلال الشوط الأول الذي تقدم فيه كليبرز بما يصل إلى 29 نقطة.

ورد دونوفان ميتشل بتسجيله 37 نقطة لفريقه من دون منع الخسارة. وبعدد النقاط هذا، عادل ميتشل امتياز تسجيل أكثر من 30 نقطة في ست مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية، المسجل باسم لاعب يوتا السابق كارل مالون.

وستقام المباراة الفاصلة الخامسة يوم الأربعاء في سولت لايك سيتي.

وأوضح لينارد "لقد قمنا بعمل رائع في التسديد والتوقف عندما احتجنا إلى ذلك. كان الجميع يساعد بعضه البعض".

وغادر لينارد المباراة قبل نحو أربع دقائق من النهاية بعد الإمساك بركبته، ولم يعد، إثر اصطدام مع جو إنغلز من جاز. لكن كوهي أكد أنه سيكون مستعداً للمباراة الخامسة.

