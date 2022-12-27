64 نقطة لدورانت وإرفينغ تمنح نتس فوزه التاسع تواليًا

وتخطى بروكلين، كليفلاند، في المركز الثالث بترتيب المنطقة الشرقية، بعد أن تمكن الأول من الصمود أمام انتفاضة متأخرة لكافالييرز إثر خروج دورانت قبل أقل من دقيقتين لنهاية الوقت بالأخطاء الخمسة.



وكان نتس متقدماً بفارق عشر نقاط عندما غادر دورانت أرض الملعب بعد ارتكابه خطأ هجومياً فيما كان يحاول الاختراق إلى السلة.



وتعد سلسلة الانتصارات الحالية لنتس الأطول له منذ تحقيقه 14 فوزا متتالياً في موسم 2005-06، علماً أنه فاز بـ 14 من أصل آخر 15 مباراة.



في الشوط الأول، تخطى دورانت نجم سان أنتونيو سبيرز السابق تيم دانكن ليحتل المركز الخامس عشر في قائمة هدّافي الدوري عبر التاريخ.



وقال دورانت: "لكي أكون قادرًا على تخطي لاعب عظيم على مر التاريخ وأسطورة - شخص غير مسار اللعبة - هذا شيء سأخبره للأصدقاء الليلة".



وتابع: "أريد الاحتفال بهذه الأشياء الصغيرة، لكن سأستمر في المضي قدمًا. أعلم أن لدي المزيد لأفعله".



ومن جانب كافالييرز، قدّم داريوس غارلاند مباراة كبيرة مع 46 نقطة بينها 13 في الربع الرابع، فيما اكتفى نجم الفريق دونوفان ميتشل بـ 15 نقطة.



وفي ديترويت، فاز لوس آنجليس كليبرز على بيستونز 142-131 بعد وقت إضافي.



وسجّل للفريق الفائز نجمه بول جورج 32 نقطة منها 7 في الوقت الأضافي، في حين انّ سبعة لاعبين من كليبرز تخطوا عتبة العشر نقاط في المباراة.



وبدا أنّ بيستونز في طريقه إلى الفوز عندما عزّز تقدمه إلى 14 نقطة قبل 3.34 دقيقة من نهاية الوقت، غير أنّ كليبرز انتفض بقوة.



سجّل بيستونز نقطتين فقط في الوقت المتبقي بينما تعملق كليبرز هجوماً ودفاعاً ليفرض وقتاً إضافياً بعد سلّة تيرانس مان التي فرضت التعادل.



هيت يتخطى الغيابات



وفي نيو أورليانز، برز ناجي مارشال مع 22 نقطة ليقود بيليكانز إلى فوز صريح على إنديانا بايسرز 113-93.



وبرز الليتواني جوناس فالانشوناس بـ 20 نقطة و12 متابعة للفريق الفائز، وأضاف سي جاي ماكولوم 19 نقطة لبيليكانز الذي غاب عنه زيون ويليامسون وبراندون انغرام.



ورغم غياب جيمي باتلر وبام أديبايو، تمكن ميامي هيت من الفوز على مينيسوتا تمبروولفز بصعوبة 113-110.



وكان ماكس ستروس افضل مسجّل لهيت بـ 19 نقطة وأضاف إليه كايل لوري 18. كذلك، أسهم تايلر هيرو بـ 14 نقطة من بينها الثنائية الحاسمة قبل 33.2 ثانية من نهاية المباراة والتي منحت فريقه التقدم 113-108.

وأحرز أنتوني إدواردز، الذي قلّص الفارق لتمبروولفز إلى ثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة، 29 نقطة لمصلحة الفريق الخاسر.

وفي سان أنتونيو، سجّل ديفن فاسيل 24 نقطة وكيلدون جونسون 21، ليحقّق سبيرز فوزًا متأخرًا على يوتا جاز 126-122.

تقدم سبيرز بفارق 14 نقطة قبل دقيقتين ونصف لنهاية الوقت، لكنّ يوتا جاز تمكن من تقليص النتيجة إلى ثلاث نقاط بفضل تألق الفنلندي لوري ماركانن صاحب الـ 32 نقطة و12 متابعة، بيد أنّ سبيرز كان له كلمة الفصل.