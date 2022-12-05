55 نقطة لديفيس تقود ليكرز للفوز وسلتيكس يُسقط نتس

أضاف ديفيس 17 متابعة وثلاثة تصديات للكرة ليواصل تألقه بعد 44 نقطة سجلها في الفوز على ميلووكي باكس الجمعة، لينجح في تسجيل 20 نقطة على الاقل للمباراة العاشرة تواليًا.

قال ديفيس بعد فوز ثالث تواليًا لليكرز وتخطيه فترة غياب بسبب الاصابات "أشعر أني بحال جيدة وواثق من تسديداتي وألعب بإيقاع جيد"، علمًا أنه نجح بـ22 محاولة من أصل 33.

وبات أول لاعب منذ أسطورة ليكرز الراحل كوبي براينت في 2013 يسجل 40 نقطة في مباراتين تواليًا.

سجل النجم ليبرون جيمس 29 نقطة فيما أضاف لوني ووكر فور 20 وحقق راسل ويستبروك ست نقاط و15 تمريرة حاسمة، ليحقق ليكرز انتصاره الثامن في آخر 10 مباريات بعد بداية سيئة للموسم.

أما سلتيكس متصدر الدوري فتعافى من خسارة في التمديد ضد ميامي هيت بفوزه في بروكلين 103-92.

ساهم جايلن براون مع 34 نقطة وأضاف جايسون تايتوم 29. سجل مالكولم بروغدون 13 من مقاعد البدلاء ليحقق سلتيكس فوزه الـ19 هذا الموسم مقابل 5 هزائم.

كان كيفن دورانت أفضل لاعب في نتس مع 31 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما أضاف كايري إرفينغ 18 لتتوقف سلسلة انتصارات نتس عند أربعة تواليًا.

في نيو أورليانز، سجل البورتوريكي خوسيه ألفارادو 8 ثلاثيات في طريقه الى 38 نقطة، الاعلى في مسيرته، ليقود بيليكانز للفوز 121-106 على دنفر ناغتس.

وأحرز ابن الـ24 عامًا أكبر عدد من النقاط للاعب قادم من مقاعد الاحتياط هذا الموسم في الدوري.

أضاف نجم بيليكانز الاخر زيون وليامس 25 نقطة ليحبط نتس تألق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري مرتين الذي أحرز 32 نقطة، 16 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

طرد مدرب ناغتس مايكل مالون قبل 2:30 دقيقتين من النهائي بعد جداله مع الحكم.

بات بيليكانز ثانيًا في المنقطة الغربية على بعد مباراة من فينيكس المتصدر الذي لم يعان للفوز 133-95 على سبيرز في سان أنتونيو.



