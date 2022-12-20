42 نقطة لأنتيتوكونمبو تُسقط بيليكانز

كما تفوّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بعد التمديد على ضيفه تورونتو رابتورز 104-101.

أضاف يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 10 متابعات وسيطر تحت السلة ونجح بـ12 محاولة من أصل 17 في المباراة و17 رمية حرة من أصل 22.

ونجح باكس في الحد من خطورة وليامسون الذي اكتفى بـ18 نقطة في الأمسية، بالإضافة إلى 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

الرقابة الدفاعية على وليامسون فتحت الباب لتألق زميله الليتواني يوناس فالانتيوناس الذي سجل 37 نقطة، بما فيها سبع ثلاثيات وسي جاي ماكولوم الذي أحرز 31 نقطة، بينها ست ثلاثيات.

ساهما في إبقاء المباراة متقاربة ولكن ذلك لم يكن كافيًا ضد باكس الذي سجل له أيضًا بروك لوبيز 30 نقطة وجرو هوليداي 18.

عزز باكس سجله إلى 22-8 في صدارة الدوري والمنطقة الشرقية. أما بيليكانز الذي تصدر الغربية لفترة في وقت سابق من هذا الشهر إثر سلسلة من سبعة انتصارات تواليًا، مني بالخسارة الرابعة على التوالي وبات في المركز الرابع.



قال مدرب باكس مايك بودنهولزر: "بشكل عام، كان هناك أداء دفاعي مميز"، مضيفًا أن الخطة كانت زعزعة ويليامسون "الفريد والمميز".



في فيلادلفيا، أهدر سفنتي سيكسرز تقدمًا بفارق 14 نقطة في بداية الربع الثالث، لكنه نجح أخيرًا في الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز في التمديد 104-101.



سجل الكاميروني جويل إمبيد 28 نقطة و11 متابعة، فيما ساهم توبياس هاريس مع 21 نقطة.

من جهة رابتورز، سجل الكاميروني الآخر باسكال سياكام 23 من نقاطه الـ38 في الشوط الثاني ليساهم في عودة تورونتو. تقدم الفريق مرتين بفارق سبع نقاط في الربع الأخير، وعادل سياكام النتيجة 99-99 قبل 5.1 ثوان من نهاية المباراة.

لم يتمكن إمبيد من تسجيل المحاولة الأخيرة، لكن هاريس أحرز ثلاثية في التمديد منحت التقدم لسيكسرز حتى النهاية، محققًا فوزه الخامس تواليًا في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.



ليلة تاريخية لليلارد

في أتلانتا، تخطى هوكس عودة متأخرة من أورلاندو ماجيك وسجل ديجونتي موراي رميتين حرتين قبل 1.5 ثانية من النهاية ليقود فريقه للفوز 126-125.

قاد تراي يونغ هوكس مع 37 نقطة و13 تمريرة حاسمة ليضع حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لماجيك.

في كليفلاند، سجل دونوفان ميتشل 23 نقطة ليقود كافالييرز للفوز 122-99 على يوتا جاز في أول مباراة ضد فريقه السابق.

وأحرز التركي سيدي عثمان 22 نقطة من مقاعد البدلاء وأضاف جاريت ألين 20، ليحقق سبعة لاعبين من كليفلاند أقله 10 نقاط في طريقهم للفوز الرابع على التوالي.

في أوكلاهوما سيتي، أحرز الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر ثنائية في الثانية الاخيرة ليقود ثاندر للفوز 123-121 على بورتلاند ترايل بلايزرز ويفسد ليلة تاريخية لداميان ليلارد.



أحرز الاميركي 28 نقطة ليصبح أفضل مسجل في تاريخ بلايزر متجاوزًا كلايد دريكسلر.

في مينيابوليس، تغلب مينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 116-106، مع طرد نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش والمدرب جايسون كيد في الربع الثالث بعد جدال بشأن قرارات الحكم.

وسجل كريس بول نجم فينكس 28 نقطة، الأعلى له هذا الموسم، ليقود صنز للفوز 130-104 على ضيفه لوس أنجليس ليكرز.

وغاب عن ليكرز، المنقوص منه أصلا أنتوني ديفيس إلى أجل غير مسمى بسبب إصابة في القدم، ليبرون جيمس، راسل وستبروك وأوستن ريفز.

