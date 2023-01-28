41 نقطة ليانيس بعد اختياره قائداً في "كل النجوم"



وحقق باكس رقماً قياسياً لهذا الموسم خلال المباراة، بتسجيله 85 نقطة في الشوط الأول، وبلغ تقدمه 33 نقطة في إحدى الفترات، قبل أن يحقق إنديانا عودة على أرضه في إنديانابوليس.

عوّض أصحاب الأرض الفارق إلى ثماني نقاط قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، متعمدين الاستفادة من إهدار يانيس الرميات الحرة (سجل 7 من 18)، من خلال ارتكاب الأخطاء المستمرة على "الوحش" اليوناني.

وإلى نقاطه، أضاف يانيس 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وساعده زميله الموزع جرو هوليداي (20 نقطة و9 تمريرات حاسمة) في وقف مدّ بايسرز الذي قلّص الفارق إلى سبع نقاط قبل دقيقتين من النهاية. ولدى الخاسر، كان مايلز تيرنر أفضل مسجل (24).

وجاء الأداء الرائع ليانيس الذي تضمّن كرة ساحقة (دانك) في الربع الأخير فوق الكندي أوشي بريسيت، بعد يوم من تأكيد اختياره قائداً لأحد فريقي المباراة التقليدية كل النجوم (أول ستار) المقررة الشهر المقبل. حصد النيجيري الأصل العدد الأكبر من الأصوات في المنطقة الشرقية، في مواجهة فريق نجم لوس أنجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس.

وستكون المرة الثالثة يحظى فيها أفضل لاعب في الدوري مرتين بهذا الشرف، بعد قيادته تشكيلتين في موسمي 2019 و2020.

تراجع مخيف لممفيس

وفي المنطقة الغربية، سقط الوصيف ممفيس غريزليز على أرض مينيسوتا تيمبروولفز 111-100 في مينيابوليس.

وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجل لمينيسوتا (25) وأضاف زميله كايل أندرسون 23، فيما كان النجم جا مورانت الأفضل لدى الخاسر مع تريبل دابل (27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات).

وجاءت رحلة ممفيس الأخيرة محبطة خارج قواعده، إذ مني بخمس هزائم، بعد سلسلة من 11 انتصاراً.

وفي سان فرانسيسكو، سجّل الموزع النجم ستيفن كوري 35 نقطة وأضاف كلاي تومسون 29، فحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا متأخراً على ضيفه تورونتو رابتورز 129-117.

وأضاف كوري 11 تمريرة حاسمة من أصل 40 لفريقه الذي سجل 31 نقطة في الربع الأخير. وكان الكونغولي الديمقراطي جوناثان كومينغا الأفضل لدى بدلاء غولدن ستايت مع 15 نقطة.

ولدى الخاسر، كان فريد فان فليت أفضل مسجل مع 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف سكوتي بارنز 24 نقطة والنجم الكاميروني باسكال سياكام 21. وأصيب أو جي أنونوبي في معصمه خلال الشوط الأول، عندما سقط بقوة على الجهة اليسرى.

وفي أوكلاهوما، عوّل ثاندر على غياب دونوفان ميتشل نجم كليفلاند كافالييرز، فأسقط ضيفه 112-100. وكان شاي غيلجيوس-ألكسندر أفضل مسجل للفائز مع 35 نقطة، في رابع مباراة توالياً يسجل فيها 30 نقطة على الأقل.



