40 نقطة لكوري تمنح حامل اللقب الفوز على كليفلاند

وكان كوري قدم عرضاً لافتاً ضد ساكرامنتو كينغز الاثنين الماضي بتسجيله 47 نقطة، وتابع تألقه في مواجهة كافالييرز بمساهمته الفعالة بالفوز على الأخير حيث كان حاسماً في الربع الأخير الذي شهد تسجيله 18 نقطة من أصل 40 في المباراة بينها أيضاً 10 في الثواني الـ78 الأخيرة ليحسم النتيجة في صالح فريقه.

وألحق ووريرز (5 انتصارات و7 خسارات) بالتالي بمنافسه خسارته الثالثة توالياً بعد 8 انتصارات على التوالي أيضاً.

وكان نجم كافالييرز دونوفان ميتشل قريباً من تحقيق "تريبل دابل" (عشر او اكثر في ثلاث فئات احصائية)، بتسجيله 29 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة قبل أن يتعرض للإصابة في آواخر المباراة. وخضع دونوفان للعلاج قبل أن يعود في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون في صفوف بوسطن سلتيكس فسجل الأول 34 نقطة والثاني 25 ليقودا فريقهما إلى فوز خامس توالياً على دنفر ناغتس 131-112 معززاً مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وبالنسبة الى تايتوم، فقد سجل 30 نقطة او اكثر في 7 مباريات حتى الآن هذا الموسم.



خسارة باكس وليكرز

ودفع ميلووكي باكس بطل الموسم قبل الماضي ثمن غياب نجميه المؤثرين اليوناني يانيس انتيتوكونمبو وجرو هوليداي فسقط أمام سان أنتونيو سبيرز 93-111 الذي حقق فوزه الخامس توالياً.

ويعاني النجم اليوناني من إصابة في ركبته وهي المباراة الثانية التي يغيب عنها توالياً، في حين تعرض هوليداي لإصابة في كاحله.

وكان كلدون جونسون أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 29 نقطة بينها سلتان توالياً في آواخر المباراة حسمت الكفة في صالح فريقه، في حين سجل جيفون كارتر 21 لباكس واضاف بروك لوبيز 19.

واستمر غياب خريس ميدلتون عن باكس كما لم يشارك الثلاثي المؤلف من جون اينغلس وبات كونوتون بالاضافة إلى غريسون ألن المريض.

وتأثر لوس أنجليس ليكرز الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي، من غياب نجمه ليبرون جيمس ومني بخسارته الخامسة تواليا أمام ساكرامنتو كينغز 114-120.

وحقق ليكرز فوزين فقط هذا الموسم مقابل 10 هزائم وهو يقبع في المركز الأخير في المنطقة الغربية.

وسجل دي ارون فوكس 32 نقطة للفائز مقابل 24 لانتونيو ديفيس و21 لراسل وستبروك مع ليكرز.

وتغلب أورلاندو ماجيك على فينيكس صنز 114-97 بفضل 20 نقطة و10 متابعة لويندل كارتر جونيور و17 نقطة لفرانز فاغنر، في حين غاب عنه الواعد باولو بونشيرو بداعي الاصابة في كاحله.

وكان كاميرون بين أفضل مسجل في صفوف فينيكس مع 22 نقطة في غياب نجم الفريق كريس بول بسبب اصابة في وتر أخيل.