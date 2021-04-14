31 نقطة لدورانت تصحح مسار بروكلين نتس

وتصدر دورانت هدافي المباراة التي انتهت 127-97 وكانت قد تأجلت لأربع وعشرين ساعة بعد مقتل الشاب الأسود داونت رايت البالغ 20 عاماً برصاص الشرطة خلال اعتقاله الأحد، ما أثار اضطرابات.

وفي ظهوره الثالث منذ عودته من غياب دام نحو شهرين بسبب الإصابة، لم يضيع دورانت وقتاً في تأكيد حضوره، مسجلاً ثماني نقاط في أول خمس دقائق له في الملعب.

ولم يكن فريق تمبروولفز صاحب أسوأ سجل في الدوري الأميركي للمحترفين مع 14 انتصاراً فقط و41 خسارة، في وضع تنافسي مطلقاً وتخلّف بفارق 45 نقطة في إحدى فترات الربع الأخير.

وتلقى دورانت الدعم من زميله جو هاريس الذي أنهى المباراة برصيد 23 نقطة، ولاندري شاميت الذي أضاف 19 نقطة بعد دخوله بديلاً. وسجل دي أندري جوردان رقماً مزدوجاً أيضاً مع 13 نقطة.

من جهته، قاد أنتوني إدواردز الذي كان الاختيار الأول للوولفز في "درافت" العام الماضي، أصحاب الأرض مع تسجيله 27 نقطة.

وقال دورانت إن فريق نتس حجب خلفيات التوتر العنصري في مينيابوليس والتي دفعت إلى تأجيل المباراة.

وأضاف "أعتقد أن الرجال يدركون بوضوح ما يحدث في بلادنا، ونخوض محادثات حيال هذا الأمر طوال الوقت. ولكن بمجرد أن تطأ أقدامنا الأرض، نفهم ما هي وظيفتنا".

وفي غضون ذلك، أوضح أفضل لاعب في الدوري الأميركي سابقاً إن فريق نتس كان ببساطة سعيداً بتجنب خسارة خارج أرضه.

وقال دورانت "أنا سعيد لأن الدوري الأميركي للمحترفين جعل المباراة تقام، وأننا لم نأت إلى هنا من أجل لا شيء وأنهينا الأمر لصالحنا".

ويلعب نتس مباراة قوية الأربعاء مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في صراع على صدارة المنطقة الشرقية مع تعادل في الانتصارات والهزائم 37 فوزاً و17 خسارة.

وأعرب مدرب بروكلين نتس ستيف ناش عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه، رغم غياب عدد كبير من اللاعبين من بينهم كايري إيرفينغ، جيمس هاردن، ولاماركوس ألدريدج.

وقال ناش إن "الرجال بذلوا جهداً. لقد حققنا الكثير من الانتصارات هذا الموسم عندما كان لدينا نقص عددي. أنا فخور بهذا الجهد وكانت هذه إحدى الليالي التي ننجز فيها المهمة التي أمامنا".



فوز سادس توالياً لكليبرز

وفي مباريات أخرى، تخطى يوتا خسارته المفاجئة الاثنين أمام واشنطن ويزاردز، ليحقق فوزاً 106-96 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وقاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الماكينة التهديفية ليوتا بتسجيله 23 نقطة، بينما أنهى زميله دونوفان ميتشل المباراة مع 22 نقطة لجاز الذي يتصدر ترتيب المنطقة الغربية مع 41 انتصاراً و14 خسارة.

في غضون ذلك، حقق لوس أنجليس كليبرز فوزه السادس على التوالي 126-115 أمام مضيفه إنديانا بايسرز، وسط تألق بول جورج الذي سجل 36 نقطة مصحوبة بسبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي يسجل فيها جورج 30 نقطة أو أكثر.

وقال مدرب كليبرز تايرون لو عن أداء جورج إنه "عندما يلعب بهذه الطريقة، نحن فريق صعب".

وعلى ملعب تشارلوت هورنتس، تمكن كايل كوزما من تسجيل 24 نقطة ليفوز مع لوس أنجليس ليكرز 101-93 على أصحاب الأرض.

وفيما قاد كوزما كتيبة مسجلي ليكرز، كان لزميله أليكس كاروزو 13 نقطة بعد دخوله بديلاً، أسهمت في قلب المواجهة رأساً على عقب لصالح حامل اللقب.

وسجل كاروسو رمية ثلاثية ليضع ليكرز في المقدمة 95-91 في المقدمة قبل 45 ثانية من النهاية، ثم أضاف رميتين حرتين لمنح فريقه أريحية من ست نقاط.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل عن كاروسو "إنه يقوم بالكثير من الأشياء الصعبة من أجلنا. أمر لا يصدق. الجميع سعداء من أجله".

من جهة أخرى، خسر تورونتو رابتورز أمام أتلانتا هوكس 103-108، فيما فاز فينيكس صنز على ميامي هيت 106-86، وبوسطن سلتيكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 116-115.