30 نقطة لبول تنهي سلسلة هزائم غولدن ستايت

وكان ووريرز الذي يفتقد لخدمات نجمه المصاب ستيفن كوري، قد مني بثلاث هزائم متتالية قبل مباراة الأربعاء خارج أرضه في فلوريدا، آخرها الانتكاسة 94-90 أمام أورلاندو ماجيك.



وتعامل مدرب غولدن ستايت ستيف كير مع الأمر باختياره إراحة نجميه درايموند غرين وكلاي تومسون، فآتى الرهان ثماره بتشكيلة غير مألوفة كانت قادرة على تقديم الأداء المطلوب على ملعب "أف تي إكس أرينا".



وإلى جانب نقاطه الثلاثين، حقق بول تسع تمريرات حاسمة، في حين أنهى كل من أندرو ويغينز وجوناثان كومينغا وداميون لي المباراة مع 22 نقطة لكل منهم.

وبعد تقدمه بفارق 19 نقطة في الربع الثالث، بدا ووريرز مترنّحاً بعدما شق ميامي طريقه للعودة إلى المباراة وخطف التقدّم مع بداية الربع الرابع.



لكن بول وويغينز وكومينغا جمعوا 23 نقطة من أصل 37 نقطة لووريرز في الربع الأخير، ليمنحوا فوزاً مهماً لفريقهم خارج أرضه.



وبالتالي، حقق غولدن ستايت فوزه الثامن والأربعين في مقابل 25 خسارة هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، بينما لا يزال ميامي عند 47 فوزاً و25 هزيمة في صدارة المنطقة الشرقية بفارق 1.5 في نسبة الفوز عن ميلووكي باكس الثاني.



وقال كير "لقد كان أداؤنا التنافسي ولمساتنا الأخيرة أفضل. أعتقد أن رجالنا استحقوا الفوز. عندما تدافع جيداً، تصبح اللعبة أسهل كثيراً على الصعيد الهجومي".



وأقر كير بأن الفوز كان في تناقض حاد مع معاناة فريقه ضد أورلاندو المتواضع قبل 24 ساعة.



وقال "في بعض الأحيان لا يكون للدوري أي معنى. هناك شيء واحد تعلمته، هو أن هؤلاء هم أعظم اللاعبين على وجه الأرض".