25 إصابة بفيروس كورونا في صفوف فرق الـNBA

وجاءت فحوص 25 لاعباً إيجابية، من أصل 351 لاعباً خضعوا للفحوص منذ بدء الاختبارات في 23 حزيران/يونيو.

وأوضحت الرابطة أن تسع نتائج إيجابية سجلت في الفحوص التي أجريت بين 24 حزيران/يونيو و29 منه، وشملت 344 لاعباً.

وفي الفترة بين 23 و29 من الشهر ذاته، جاءت فحوص 10 من أفراد الفرق إيجابية، من أصل 884 شخصاً.

وبحسب الشروط الصحية المرافقة لاستئناف الموسم، سيكون على كل من جاءت نتيجة فحصه إيجابية، ان يخضع للحجر الصحي، الى حين خضوعه لفحص سلبي.

وتوقف موسم 2019-2020 في دوري "NBA" اعتبارا من 11 آذار/مارس بعد تسجيل أول إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير من يوتا جاز.

ومن المقرر أن تستأنف رابطة الدوري النشاط اعتباراً من 30 تموز/يوليو في مجمع ديزني في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. وستقام المباريات خلف أبواب موصدة، وتقتصر المشاركة في استكمال الموسم بصيغته المعدلة، على 22 فريقا من أصل 30 كانت في الدوري.

ومن المقرر ان تبدأ الفرق بالوصول الى أورلاندو في الأيام المقبلة، على ان تطلق معسكراتها التدريبية اعتباراً من التاسع من تموز/يوليو.

وسيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على أن ينتقل بعد ذلك 16 فريقاً تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة الى ذلك لتحديد المراكز، على ان تبدأ منافسات الـ"بلاي أوف" اعتبارا من 17 آب/أغسطس.

