24 فبراير يوم خاص في السلة الأميركية

وكشفت الزوجة المفجوعة على زوجها وابنتها في صفحتها على إنستاغرام، بأن مراسم التأبين التي ستكون "احتفالاً بالحياة"، ستقام في العاشرة صباحاً (18,00 ت غ) من يوم الإثنين الواقع في 24 الشهر الحالي في ملعب "ستايبلس سنتر" حيث تألق براينت بقميص ليكرز طيلة 20 عاماً من مسيرته في الدوري قبل الاعتزال عام 2016.

وأشارت فانيسا إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق، في حين أكد مدير ملعب "ستايبلس سنتر" لي زيدمان لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن تجهيز الملعب لمراسم التأبين لن يشكل أي مشكلة وحتى إن كان فريق المدينة الآخر لوس أنجليس كليبيرز سيلعب مباراته ضد ممفيس غريزليز في اليوم ذاته.

وأوضح زيدمان "استضاف ستايبلس سنتر مباراتين في يوم واحد أكثر من 220 مرة طوال أعوامه العشرين.

على الرغم من أنه سيكون يوماً عاطفياً جداً لعائلة براينت ولوس أنجليس ليكرز، مدينة لوس أنجليس، وكذلك للرجال والنساء الذين يعملون في ستايبلس سنتر، فنحن على ثقة كبيرة من أننا سنكون مستعدين لفتح الأبواب في الساعة السادسة مساء من أجل مباراة كليبيرز وممفيس".

ويحمل موعد "24-2-20" للمراسم التأبينية رمزية بما أن براينت ارتدى الرقم 24 خلال النصف الثاني من مسيرته في الدوري، فيما ارتدت ابنته جيانا الرقم 2 في فريق مدرستها وأكاديمية "مامبا" التي أسسها والدها، في حين أن رقم 20 (عام 2020) يرمز للأعوام العشرين التي قضاها ابن فيلادلفيا في صفوف ليكرز.

وفي مباراته الأولى بعد هذه الفاجعة، كرم ليكرز نجمه السابق في 31 كانون الثاني/يناير في مباراة مؤثرة جداً خسرها في نهاية المطاف أمام.

ووُضِع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما يقارب العشرين ألف متفرج قميص براينت يحمل الرقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضع عليهما باقتان من الورود وقميص براينت رقم 24 وآخر لفريق مامبا مع الرقم 2 الذي حملته ابنته جيانا.

وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصور مع العائلة.

وتوجه صديق براينت نجم ليكرز الحالي ليبرون جيمس إلى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الأشخاص التسعة الذين لقوا حتفهم قائلاً "أول ما يخطر في بالي هي العائلة. وأنا أنظر في أرجاء الملعب، جميعنا حزينون، جميعنا متألمون وجميعنا مكسورو القلب. عندما نمر بأوقات مماثلة، أفضل ما يمكنك القيام هو أن تتكئ على أكتاف أعضاء عائلتك".

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الأميركي "سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن طالما أننا نلعب رياضة كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي".