يوكيتش يقود ناغتس للفوز على بلايزرز

وحقق الصربي ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثالثة عشرة هذا الموسم بعدما سجل 36 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الرئيسي في الفوز السابع توالياً لفريقه الذي ابتعد في صدارة المنطقة الغربية بفارق مباراة عن ممفيس غريزليز.

ولم يكن يوكيتش النجم الوحيد في صفوف ناغتس، إذ كان من بين خمسة لاعبين وصلوا إلى 10 نقاط أو أكثر وأفضلهم مايكل بورتر جونيور (23 نقطة) وجمال موراي (17).

ومن جهة بلايزرز، أنهى ليلارد اللقاء بـ44 نقطة بعدما نجح في 6 ثلاثيات من أصل 12 محاولة وفي جميع الرميات الحرة الـ14 التي نفذها.

هزيمة أخرى لنتس



ومني بروكلين نتس بهزيمة أمام سان أنتونيو سبيرز 98-106، متأثراً بغياب نجميه كيفن دورانت وكايري إرفينغ، لإصابة الأول في الركبة والثاني في ربلة الساق.

ولعب كيلدون جونسون الدور الرئيسي في الفوز بعدما قدم أفضل مباراة هجومية في مسيرته بتسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة، ليضع حداً لمسلسل هزائم فريقه لكنه ما زال في وصافة قاع ترتيب المنطقة الغربية بـ31 هزيمة.

وفي ظل غياب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة توالياً بسبب الإصابة، كان جرو هوليداي على الموعد من أجل التعويض وقيادة ميلووكي باكس للفوز على تورونتو رابتورز 130-122 بتسجيله 37 نقطة مع 6 متابعات و7 تمريرات حاسمة، ما سمح لفريقه بتعزيز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية وتضييق الخناق على بوسطن سلتيكس المتصدر.

وبقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في صلب الصراع على زعامة المنطقة الشرقية أيضاً بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 120-110 بفضل 41 نقطة من نجمه الكاميروني جويل إمبيد الذي أنهى الشوط الأول بـ26 نقطة.

وأضاف إمبيد 9 متابعات الى نقاطه الـ41 ونجح في 15 من محاولاته الـ18 عن خط الرميات الحرة قبل أن يريحه المدرب في آخر 2.53 دقيقة من اللقاء وسط هتاف الجمهور "أم في بي! أم في بي!"، مطالباً بذلك بمنح الكاميروني جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم.