يوكيتش المتألق يقود ناغتس لتجاوز أوكلاهوما

وأحرز العملاق يوكيتش 19 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة كما مرر 13 كرة حاسمة، فيما ساهم زميله جمال موراي بتسجيل 26 نقطة.

وبدأ ناغتس بقوة من البداية وسجل أول 13 نقطة في المباراة ولم يتأخر في النتيجة حتى النهاية.

ووصل تقدم ناغتس إلى 23 نقطة في الربع الأول قبل أن ينتهي بنتيجة 38-20.

وأوقف هذا الفوز انتصارين متتاليين لفريق أوكلاهوما سيتي.

واقترب يوكيتش من الوصول إلى ثلاثة أرقام مزدوجة مع الوصول إلى منتصف المباراة حيث كان قد سجّل حينها عشر نقاط ومرر تسع مرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.

وحقق يوكيتش في نهاية المباراة ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثامنة هذا الموسم، وهو الثاني من بين لاعبي المسابقة هذا الموسم خلف راسل وستبروك لاعب واشنطن ويزاردز.

وتصدر داريوس بازلي قائمة مسجلي النقاط في أوكلاهوما سيتي برصيد 22 نقطة.

ووصل ناغتس لانتصاره الثامن عشر فيما تلقى أوكلاهوما هزيمتة الـ20.

وخسر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، أمام ضيفه كليفلاند كافالييرز 109-112 بعد التمديد.



وفرض لاعب الارتكاز كولن سيكستون وداريوس وداريوس غارلاند نفسيهما نجمين في صفوف كليفلاند كافالييرز الذي خاض المباراة في غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة أو لأسباب شخصية، حيث سجل الأول 28 نقطة وأضاف الثاني 25 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.



وفي باقي المباريات، فاز نيويورك نيكس على انديانا بايسرز 110-107، وسان أنتونيو سبيرز على نيو أورليانز بيليكانز 117-114، وواشنطن ويزاردز على مينيسوتا تمبروولفز 128-112، فيما خسر أورلاندو ماجيك أمام يوتا جاز 109-124.

