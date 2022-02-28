يوتا جاز يُسقط صنز وهاردن وإمبيد يتألقان مع سيكسرز

وسجل دونوفان ميتشل 26 نقطة ليقود جاز لفوز مثير 118-114 هو الثامن في آخر تسع مباريات في المركز الرابع في الغربية.

وعاد العملاق الفرنسي رودي غوبير بعد غياب ست مباريات بسبب التهاب في الركبة ومرض، وسجل 16 نقطة و14 متابعة، بينها رقم قياسي من المتابعات الهجومية (8).

مُني صنز الذي في رصيده 49 انتصارًا مقابل 12 خسارة وهو أفضل سجل في الدوري، بخسارة ثانية تواليًا للمرة الاولى منذ أواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي.

كان ديفن بوكر الافضل من جانب صنز مع 30 نقطة، فيما أضاف كل من كاميرون جونسون وديأندري أيتون 23 لفينيكس الذي لا زال يعاني في مباراته الثالثة منذ خسارة صانع ألعابه المخضرم كريس بول لكسر في الإبهام من المتوقع أن يبعده حتى نهاية الموسم المنتظم.

أما غولدن ستايت ووريرز الذي يطارد صنز الى صدارة الغربية، فشل في الافادة من سقوط منافسه وفرّط بتقدم 21 نقطة في الربع الثالث قبل أن يخسر 107-101 أمام دالاس مافريكس في سان أنتونيو.

عشية عيد ميلاده الثالث والعشرين، قاد السلوفني لوكا دونتشيتش مافريكس مع 34 نفطة و11 متابعة وبرز في نهاية المباراة قبل أن يحسم الامور برميات حرة.

أضاف سبينسر دينويدي 24 نقطة، 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة لدالاس من دكة البدلاء ولعب دورًا محوريًا في الربع الاخير لقلب الطاولة على ووريرز.

سجل دالاس 33 نقطة مقابل 13 فقط لمنافسه في الربع الرابع، بعد أن اكتفى غولدن ستايت بأربع محاولات ناجحة من أصل 18.

أنهى ستيفن كوري المباراة مع 27 نقطة و10 متابعات لم تكن كافية لقيادة فريقه المنقوص من كلاي تومسون وداريموند غرين الى الفوز.

ومني لوس أنجلس ليكرز ونجمه المخضرم ليبرون جيمس بخسارة أخرى مذلة، بسقوطهم ضد نيو أورليانز بيليكانز 123-95.

سجل سي جاي ماكولوم 22 نقطة للفريق الفائز الذي تجاوز ستة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط ليتفقوا جماعيًا على نقاط ليبرون الـ32 ويتعرض بطل 2020 للهزيمة الثانية تواليًا في المركز التاسع في الغربية.

هاردن تريبل دابل

في نيويورك، حقق هاردن أول "تريبل دابل" مع سفنتي سيكسرز وتعاون مع إمبيد ليقودا فريقهما للفوز 125-109 على نيكس.

وحقق هاردن الذي لعب مباراته الثانية مع فريقه الجديد منذ انتقاله من بروكلين نتس الـ"تريبل دابل" رقم 68 في مسيرته مع 29 نقطة، 16 تمريرة حاسمة و10 متابعات. كما سرق الكرة في خمس مناسبات ليؤكد أنه وإمبيد الذي سجل 37 نقطة وتسع متابعات وأربعة تصديات، ثنائية بإمكانها أن تقود الفريق بقوة للمنافسة على اللقب.

كما تألق تايريز ماكسي مع 21 نقطة وسبع متابعات.

وقال إمبيد عن هجوم سيكسرز مع هاردن "لا يمكن إيقافنا! إنه ممرر رائع كما أنه سيحظى بمراقبة قوية. لذا عليكم أن تتخذوا القرار، هل تريدون مراقبتي أو مراقبته؟ وإذا حصل ذلك لكلينا، هناك ماتيس (ثايبول) الذي يمكنه أن يخترق الى السلة أو مسددين من الخارج".

ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث في الشرقية برصيد 37-23 متخلفًا فقط بمباراتين ونصف عن ميامي هيت المتصدر.

قلص نيكس الفارق مع بداية الربع الاخير، إلا أن سبع نقاط تواليًا من هاردن منحت الافضلية لسفنتي سيكسرز في اللحظات الحساسة.

وحقق إمبيد رقمًا قياسيًا شخصيًا في الرميات الحرة مع 23 محاولة ناجحة من أصل 27.

في تشارلوت، سجل الكندي كيلي أولينيك ثنائية مع الصافرة النهائية ليقود ديترويت بيستونز للفوز 127-126 على هورنتس بعد التمديد. كما حقق لوس أنجلس كليبرز فوزًا مثيرًا 99-98 على مضيفه هيوستن روكتس.

