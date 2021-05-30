يوتا جاز يواصل صحوته

وعوض يوتا جاز خسارته الأولى على أرضه 109-112، ليتقدم 2-1 ويصبح على بعد فوزين من بلوغ الدور الثاني، فيما تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه دنفر ناغتس 115-95، ليدرك التعادل 2-2.

ويتأهل إلى الدور التالي أول فريق يحقق أربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات ممكنة.

وكان دونوفان ميتشل أفضل مسجل في صفوف جاز برصيد 29 نقطة، وأضاف مايك كونلي 27 نقطة وكل من الفرنسي رودي غوبير والكرواتي بويان بوغدانوفيتش والبديل جوردان كلاركسون 15 نقطة مع 14 متابعة للأول، ورويس أونيل 12 نقطة.

وضرب جاز بقوة في الربع الأول وكسبه بفارق 12 نقطة (34-22)، قبل أن تشتد المنافسة بين الفريقين في الأرباع الثلاثة المتبقية حيث حسم غريزليز الثاني والرابع الاخيرة بفارق نقطة واحدة (29-28 و26-25) وفرض التعادل نفسه في الثالث (34-34).

وكان جا مورانت (27 نقطة) وديلون بروكس (27 نقطة) أفضل المسجلين في صفوف الخاسر.



بورتلاند يفرض التعادل

وفرض بورتلاند ترايل بلايزرز التعادل على ضيفه دنفر ناغتس عندما تغلب عليه 115-95.

وكان الأداء الجماعي سيد الموقف في فوز بلايزرز بعدما اكتفى نجمه داميان ليلارد بتسجيل 10 نقاط فقط مع 10 تمريرات حاسمة وثماني متابعات، حيث سجل نورمان باول 29 نقطة وسي جاي ماكولوم 21 نقطة والبوسني يوسف نوركيتش 17 نقطة، والبديل كارميلو أنتوني 12 نقطة.

ولم تكن حال الصربي نيكولا يوكيتش أفضل من ليلارد واكتفى بتسجيل 16 نقطة لناغتس في أعلى غلة في صفوف فريقه.



وبات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية على بعد فوز واحد من بلوغ الدور الثاني عندما حقق فوزه الثالث توالياً على مضيفه واشنطن ويزاردز 132-103 بفضل الأداء الجماعي الرائع للاعبيه في مقدمتهم نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 36 نقطة.

وكان إمبيد قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الـ"دابل دابل" مع ثماني متابعات.

وتخطى الخماسي الأساسي حاجز العشر نقاط، فأضاف توبياس هاريس 20 نقطة مع 13 متابعة، وكل من داني غرين وسيث كوري والأسترالي بن سيمونز 14 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وفرض سيكسرز أفصليته على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية وكسبها أرباعها 36-28 و36-30 و37-28 و23-17 على التوالي.

في المقابل، لم ينفع ويزاردز تألق نجميه راسل وستبروك صاحب الـ"تريبل دابل" مع 26 نقطة و12 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وبراديي بيل الذي سجل 25 نقطة. وأضاف الياباني روي هاشيمورا 10 نقاط، والبديل دانيال غافورد 16 نقطة.