يوتا جاز يعود للانتصارات من بوابة رابتورز

وخاض جاز المباراة بعد تلقي خسارة صادمة أمام واشنطن ويزاردز الخميس، ونجح في حسمها بعدما أفلت التعادل من النجم الكاميروني باسكال سياكام في الثواني القاتلة.

شرح دونوفان الذي التقط 5 متابعات وكرر 6 كرات حاسمة، كيفية ايجاد التوازن بين تسهيل عمل زملائه وتحمّل مسؤولية التسديد "إيجاد الشبان والتحكم بموقعي المناسب للقيام بالأمور.. مطلع المباراة صوّبت كرات صعبة، لكن في الشوط الثاني استمتعت بالقرارات التي اتخذتها".

وأضاف للفائز لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير 15 نقطة و16 متابعة والبديل الاسترالي جو إينغلز 19 نقطة، فيما كان سياكام أفضل مسجل لدى الخاسر (27 نقطة).



43 نقطة غير كافية لإيرفينغ

انزلق بروكلين نتس بنصف مباراة وراء المتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (28-13)، بخسارته أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 113-121.

سجل آرون غوردون 38 نقطة للفائز وأضاف الفرنسي إيفان فورنييه 31، ليصمد ماجيك أمام عودة متأخرة من بروكلين حاول فيها أن يقلب الطاولة دون نجاح.

ولم تكن 43 نقطة لنجم بروكلين كايري إيرفينغ كافية، فتوقفت سلسلة انتصارات الأخير.

وتخلّف نتس الذي غاب عنه نجمه الآخر كيفن دورانت بسبب اصابة في وتر أخيل، بفارق 19 نقطة مطلع الربع الأخير، لكنه استهل الربع الحاسم متقدماً 16-1. بيد أن سلة ثم ثلاثية من غودرون، أبقت ماجيك على سكة التحدّي، فيما أضاف له لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 22 نقطة و14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

واكتفى إيرفينغ بتسجيل 7 نقاط في الربع الأخير، على غرار النجم الآخر في الفريق جيمس هاردن، صاحب 19 نقطة.

واستغل الكندي أندرو ويغينز غياب موزع غولدن ستايت ووريرز النجم المصاب ستيفن كوري، فسجّل 40 نقطة وقاد فريقه إلى الفوز على مضيفه ممفيس غريزليز 116-103.

وغاب كوري عن المباراة لإصابته في الفقرات السفلية من عموده الفقري، إثر سقوطه يوم الاربعاء.

تمديد في دنفر

وقاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي فريقهما دنفر ناغتس إلى فوز صعب بعد التمديد على مضيفه شيكاغو بولز 131-127.

سجّل كلاهما 34 نقطة وأضاف يوكيتش 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فيما أهدر بولز الفوز، بعدما سيطر على فترات طويلة من المواجهة بفضل زاك لافين صاحب 32 نقطة.

ووصل تقدّم بولز إلى 14 نقطة في الربع الأخير، لكن يوكيتش وموراي تناوبا على تسجيل 24 نقطة في الخط الأخير.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على دالاس مافريكس 125-119.

وقاد سي جاي ماكولوم بلايزرز إلى الفوز بتسجيله 32 نقطة، فيما تعرّض نجم الفريق داميان ليلارد إلى إصابة في الشوط الثاني، إثر ضربة على ركبته اليسرى، منهياً المباراة برصيد 31 نقطة.

وكان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجّل لدى مافريكس مع 38 نقطة، 9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وأضاف تيم هاردواي جونيور 25 نقطة.

