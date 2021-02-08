يوتا جاز يتابع عروضه القوية وخسارة جديدة لكليبرز

تابع يوتا جاز عروضه القوية هذا الموسم بفوزه على إنديانا بايسرز 103-95 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، محققا فوزه الرابع توالياً والخامس عشر في آخر 16 مباراة، في حين مني لوس أنجليس كليبرز أحد الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب بخسارة ثانية تواليا.

وكان نجم يوتا دونوفان ميتشل قريبا جديدا من تحقيق "تريبل دبل" بتسجيله 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة، لكنه اكتفى بتسع متابعات.

وقال ميتشل "في الواقع لم يخطر في بالي هذا الأمر (تحقيق تريبل دبل) في نهاية المباراة. كل ما أحاول القيام به هو إيجاد سبل للتأثير في المباراة".

وأضاف "شعرنا بالتعب في بعض أوقات المباراة وثمة أوقات أخرى احتجنا فيها الى بذل جهود مضاعفة من الناحية الجماعية واعتقد بأن هذا الأمر كان مفتاح الفوز لنا".

ويملك جاز أفضل سجل في الدوري المنتظم حتى الآن، بتحقيقه 19 انتصارا مقابل 5 هزائم ويتصدر ترتيب المنطقة الغربية.

وساهم في الفوز أيضا الثنائي المؤلف من الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش والفرنسي رودي غوبير (كلاهما 16 نقطة)، بالإضافة الى 17 نقطة سجلها الاحتياطي جوردان كلاركسون.

والخسارة هي الثانية لكليبرز على التوالي بعد سقوطه السبت أمام بوسطن سلتيكس في مباراة تقدم فيها الأول بفارق 16 نقطة قبل أن يقلب الأخير تفوقه ويفوز بفارق 4 نقاط (119-115).



خسارة جديدة لكليبرز

وحقق ساكرامنتو كينغز فوزا صعبا على لوس أنجليس كليبرز 113-110 بفضل 36 نقطة لنجمه دي ارون فوكس بينها 12 في الدقائق الست الأخيرة، في حين أضاف هدافه بادي هيلد 22 نقطة، بينها رميتان حرتان قبل نهاية المباراة بثماني ثوان، أهدر بعدها لو وليامس والفرنسي نيكولا باتوم من كليبرز رميتين ثلاثيتين.

والخسارة هي الثانية لكليبرز على التوالي بعد سقوطه السبت أمام بوسطن سلتيكس في مباراة تقدم فيها الأول بفارق 16 نقطة قبل أن يقلب الأخير تفوقه ويفوز بفارق 4 نقاط (119-115).

وكان وليامس أفضل مسجل في صفوف كليبرز مع 23 نقطة مقابل 20 لكواهي لينارد. والفوز هو الرابع تواليا لكينغز.

وتغلب ميامي هيت على نيويورك نيكس 109-103 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لبام اديبايو، في حين كان جوليوس راندل أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 26 نقطة و13 متابعة.

وكان ميامي هيت استهل موسمه بشكل سيء بخسارته 7 مباريات من أصل 8، لا سيما في غياب نجمه جيمي باتلر لإصابته بفيروس كورونا، لكنه يبدو أنه بدا يستعيد توازنه ويعزز من آماله في خوض البلاي اوف.

يذكر أن نيكس ضم في الأيام الأخيرة ديريك روز من صفوف ديترويت بيستونز وسيكون إضافة جيدة في صفوفه وسيلعب مجددا بإشراف مدربه توم تيبودو الذي دربه في صفوف فريقي شيكاغو بولز ومينيسوتا تمبروولفز.

وسجل روز معدلا مقداره 14,2 نقطة و4,2 تمريرة حاسمة، و1,9 متابعة في المباراة الواحدة. في المقابل سيحصل ديترويت ضمن هذه الصفقة على لاعب الارتكاز دينيس سميث جونيور.

وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس في آخر 6 مباريات وكان على بوسطن سلتيكس 100-91. وتغلب تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 119-97 محققا أكبر فارق له منذ عام 2017 بفضل 26 نقطة لتيري روزييه بينها 5 رميات ثلاثية و25 نقطة آيضا لغوردون هايوارد بالإضافة الى 19 نقطة و7 متابعات و5 تمريرة من اللعب الشاب لاميلو بيل. أما أفضل مسجل في الخاسر فكان برادلي بيل مع 31 نقطة.