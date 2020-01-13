يوتا جاز يتابع انتصاراته المتتالية

وساهم أربعة لاعبين في فوز يوتا وهم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (31 نقطة) وجوردان كلاركسون (23 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (21 نقطة مع 14 متابعة) وجو اينغلز (20) ليرفع الفائز رصيده الى 27 انتصارا مقابل 12 خسارة في المركز الثالث خلف المتصدر لوس أنجليس ليكرز والثاني دنفر ناغتس في المنطقة الغربية. كما أن الفوز هو الرابع عشر ليوتا في آخر 15 مباراة له. أما أفضل مسجل في صفوف ويزاردز فكان برادلي بيل مع 25 نقطة.

ولم يكن فوز يوتا سهلاً لأنه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث الى فوز بفضل كلاركسون تحديداً الذي سجل 17 من نقاطه ال23 في الشوط الثاني.

وحقق دنفر ناغتس فوزاً لافتاً على لوس أنجليس كليبرز 114-104 وصعد إلى المركز الثاني في المجموعة الغربية.

وعلى الرغم من تسجيل ثلاثي كليبرز كاوهي لينارد (30 نقطة) ولو وليامس (26) ومونترزل هاريل (25)، لم يتمكنوا من منح الفوز لفريقهم علما بان بول جورج غاب عن صفوف الفريق لاصابة في المحالب.

وكانت نقطة التحول في الربع الثاني الذي انهاه دنفر في صالحه بفارق 15 نقطة.

واعتمد ناغتس على اللعب الجماعي بدليل تسجيل سبعة لاعبين بين 11 و20 نقطة أبرزهم الصربي نيكولا يوكيتش.

وعاد كايري ايرفينغ إلى صفوف بروكلين نتس بعد غياب حوالي الشهرين لاصابة في كتفه وقاده الى الفوز على أتلانتا هوكس 108-86 بتسجيله 21 نقطة.

وغاب ايرفينغ عن 26 مباراة لفريقه خلال اصابته وكان يخوض أول مباراة له منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وشارك في 20 دقيقة فقط.

وقلب نيويورك نيكس تخلفه بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني امام ميامي هيت الى فوز 124-121 بفضل 26 نقطة ليوليوس راندل ليحقق فريقه اول انتصار بعد خمس هزائم توالياً.

وحقق سان أنتونيو سبيرز فوزاً في الرمق الأخير على تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي 105-104.

وتألق في المباراة نجم سبيرز الحالي ورابتورز السابق ديمار ديروزان الذي سجل 22 من نقاطه الـ25 في المباراة في الشوط الثاني علماً بأن فريقه كان متخلفاً بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.

وعاد إلى صفوف رابتورز الكاميروني باسكال سياكام ونورمان باول فسجل الأول 15 نقطة والثاني 20 نقطة.

وحقق ممفيس غريزليز فوزه الخامس على التوالي وكان على غولدن ستايت ووريرز 122-102.

وفي مباراة أخرى، فاز فينيكس صنز على تشارلوت هورنتس 100-92.