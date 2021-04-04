يوتا جاز المتألق يواصل انتصاراته المتتالية

واصل يوتا جاز انتصاراته المتتالية وعزز صدارته للمنطقة الغربية عندما أكرم وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 137-91 مع رقم قياسي في الثلاثيات بلغ 18 قبل نهاية الشوط الأول السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز والـ38 في 49 مباراة حتى الان هذا الموسم.

وفي المنطقة الشرقية، لحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ببروكلين نتس الى الصدارة بفوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 122-113 مستفيداً من العودة القوية من الإصابة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 24 نقطة مع 8 متابعات.

وهو الفوز الثاني تواليا لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز والـ34 في 49 مباراة حتى الآن هذا الموسم وهو الرصيد ذاته لبروكلين نتس.

وإذا كانت النقاط الـ39 التي سجلها كارل-أنطوني تاونز لم تنفع تمبروولفز في مباراته أمام سيكسرز، فإن النقاط الـ33 لجرو هوليداي مكنت ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية من الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 129-128.

وواصل ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز 115-101، والامر ذاته بالنسبة لدالاس مافريكس عندما تغلب على مضيفه واشنطن ويزاردز 109-87.



