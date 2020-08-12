يانيس يواجه مخاطر الإيقاف بعد طرده

ففي مطلع الشوط الثاني من مباراة باكس وويزاردز واحتساب خطأ ضده إثر مشادات كلامية مع لاعب الأخير موريتس فاغنر، قام اليوناني بتوجيه نطحة إلى منافسه فما كان من الحكم إلا طردهما من الملعب.

وسرعان ما قدم يانيس اعتذاراته بقوله: "لو عدت إلى الوراء قليلا لما قمت بما قمت به" مشيراً إلى أنه قام برد فعل جراء ما تعرض له من خشونة وسوء معاملة من دفاع واشنطن ويزاردز.

ويواجه يانيس أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي والمرشح لخلافة نفسه هذا الموسم أيضاً، إمكانية الإيقاف في أسوأ توقيت ممكن لا سيما أن فريقه متصدر المجموعة الشرقية على ابواب المشاركة في البلاي اوف ويعتبر من أبرز المرشحين لإحراز اللقب.

وانتهت المباراة بفوز باكس على ويزاردز بنتيجة 126-113.