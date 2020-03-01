يانيس يقود ميلووكي باكس للفوز على تشارلوت هورنتس

ونجح يانيس في إضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضاً رائعاً يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحاً بارزاً لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وإذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتين الأخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه أمام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

والفوز هو الثالث لباكس توالياً، فعزز مركزه في صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من الانتصارات الى 52 في 60 مباراة مقابل 8 هزائم فقط، علما بانه كان أسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ أدوار البلاي أوف هذا الموسم (بعد 56 مباراة فقط).



