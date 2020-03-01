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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

يانيس يقود ميلووكي باكس للفوز على تشارلوت هورنتس

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تألق العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 41 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 93-85 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد.

AFP

ونجح يانيس في إضافة 20 متابعة و6 تمريرات حاسمة وقدم عرضاً رائعاً يجسد مدى تطوره في مختلف الجوانب، ما يجعل منه مرشحاً بارزاً لخلافة نفسه كأفضل لاعب في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وإذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة، فانه انتظر حتى الدقيقتين الأخيرتين التي سجل خلالها يانيس 8 نقاط، ليحسم المباراة في صالحه أمام فريق تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي الجمعة.

والفوز هو الثالث لباكس توالياً، فعزز مركزه في صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من الانتصارات الى 52 في 60 مباراة مقابل 8 هزائم فقط، علما بانه كان أسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ أدوار البلاي أوف هذا الموسم (بعد 56 مباراة فقط).
                  
 

يانيس أنتيتوكونمبو
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