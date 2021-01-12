يانيس يقود باكس للفوز عل أورلاندو ماجيك

وكان يانيس أفضل لاعب في الدوري في السنتين الماضيتين، غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد كليفلاند كافالييرز السبت بسبب تقلص في عضلات أسفل الظهر لكنه تخلص منها ليقود فريقه الى تحقيق فوزه الخامس في آخر ست مباريات واضاف الى نقاطه ال22، أربع تمريرات حاسم وست متابعات.

وأضاف كل من خريس ميدلتون وبوبي بورتيس 20 نقطة للفائز أيضاً.

أما أفضل مسجل في صفوف أورلاندو فكان نيكولا فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 28 نقطة و13 متابعة لكنها لم تكن كافية ليثأر أورلاندو من ميلووكي الذي أطاح به في الدور الأول من البلاي أوف في المجموعة الشرقية في أب/اغسطس الماضي.

ونجح ماجيك في تقليص الى نقطتين في مطلع الربع الأخير 88-86 بفضل "دنك" لأرون غوردون، لكن باكس رد بقوة بعد ذلك بتسجيله 22 نقطة مقابل اثنتين فقط لمنافسه ليحسم المباراة في صالحه.

بلايزرز يقتنص فوزأً صعباً من رابتورز

وتألق سي جاي مالكولم في صفوف بورتلاند ترايل بلايزرز ليقوده إلى فوز صعب على تورونتو رابتورز 112-111 بتسجيله 30 نقطة بينها سلة الفوز قبل نهاية المباراة ب9 ثوان علماً بأنه قلب تخلفه بفارق 17 نقطة في إحدى مراحل المباراة ليخرج فائزاً. واضاف داميان ليلارد 23 نقطة وأضاف 7 متابعات.

وأهدر الكاميروني باسكال سياكام فرصة لانتزاع الفوز لرابتورز في الرمق الاخير.والفوز هو الثالث لبلايزرز توالياً علماً بانه خسر لاعب ارتكازه البوسني يوسف نوركيتش في الربع الأول بداعي الإصابة.

ويزاردز يحقق أول فوز على ملعبه

وحقق واشنطن ويزاردز أول فوز له على ملعبه ها الموسم إثر تغلبه على فينيكس صنز 128-107 بفضل 34 لبرادلي بيل مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة في غياب النجم المخضرم راسل وستبروك بداعي الاصابة.

وغاب بيل أفضل هداف في الدوري هذا الموسم بمعدل 34.9 نقطة في المباراة الواحدة متقدما بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني ستيف كوري (28.6 نقطة)، عن المباراة الأخيرة لفريقه لمخالطته شخصاً إيجابيا.

وكان بيل سجل 101 نقطة في اخر مباراتين ضد فيلادلفيا (60) وضد بوسطن سلتيكس (41).

هورنتس يكتسح نيكس

وسجل غوردون هايوارد 34 نقطة بينها 28 في الربع الاول ليقود تشارلوت هورنتس الى الفوز على نيويورك نيكس 109-88 محققا الفوز الرابع تواليا لفريقه.

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112 -94، وساكرمنتو كينغز على انديانا بايسرز 127-122، ومممفيس غريزليز على كليفلاند كافالييرز 101-91.



تأجيل مباراتين جديدتين

وتأجلت مباراة دالاس مافريكس مع نيواورليانز بسبب فيروس كورونا المستجد.

كذلك أعلنت رابطة دوري كرة السلة تأجيل مباراة اخرى بين شيكاغو بولز وبوسطن سلتيكس الثلاثاء.

ويعود سبب تأجيل هاتين المباراتين إلى أن مافريكس وسلتيكس ليس لديهما ثمانية لاعبين متوفرين، وهو الحد الأدنى المطلوب من رابطة الدوري لخوض المباريات.

واضطر مافريكس إلى إغلاق منشآته الأحد بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من لاعبيه، وهم جوش ريتشاردسون ودوريان فيني-سميث وجايلن برونسون، بفيروس كورونا.

ونظرا لأن جزءاً كبيراً من زملائهم كانوا على احتكاك وثيق بهم، بات يتعين عليهم أيضا الدخول في حجر ذاتي ما جعل الفريق عاجزا عن تأمين العدد اللازم من اللاعبين لخوض اللقاء.

وينطبق نفس السيناريو على سلتيكس بعد اكتشاف إصابة نجمه جايسون تايتوم وجايلن براون.

أربع مباريات مؤجلة

ومنذ انطلاق الموسم قبل ثلاثة أسابيع، وتحديداً في 22 كانون الأول/ديسمبر، أرجئت حتى الآن أربع مباريات، أولها بين هيوستن روكتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر للسبب نفسه، لأنه لم يكن لدى الأول العدد الكافي من اللاعبين.

ولم تتم إعادة جدولة أي من هذه المباريات.

وقسمت رابطة الدوري موسمها إلى جزأين، حيث كشفت عن الجدول الزمني للأول حتى الرابع من آذار/مارس لكنها لم تعلن عن روزنامة الجزء الثاني الذي من المفترض أن يبدأ في العاشر من آذار/مارس بعد راحة لستة أيام.

وبذلك، أعطت الرابطة لنفسها مجالا لإعادة جدولة أي مباريات مؤجلة من الجزء الأول من الموسم إلى الجزء الثاني أو حتى أثناء الاستراحة.

