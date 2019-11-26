يانيس يتعملق وليبرون يبقي ليكرز متصدراً

وسجل يانيس 50 نقطة و14 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود باكس الى قلب تأخره أمام ضيفه يوتا جاز إلى فوز صعب 122-118.

وبتحقيقه "دابل دابل" (10 على الأقل في فئتين احصائيتين) في 17 مباراة تواليا، بات يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، صاحب أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 1976.

قال يانيس "أحاول أن ألعب أفضل. أتعامل مع كل مباراة على حدة وأسعى ان اكون جاهزا في المباريات الهامة".

تابع "نريد أن نكون آخر فريق على الملعب في نهاية الموسم".

أما جيمس، أفضل لاعب أربع مرات في الدوري، فسجل 33 نقطة ولعب 14 تمريرة حاسمة، فيما أضاف زميله النجم أنتوني ديفيس 19 نقطة و12 متابعة ليقودا ليكرز إلى الفوز على أرض سان انتونيو سبيرز 114-104.

وقال مدربه فرانك فوغل "كان رائعا. سيطر على اللعب، وصنع كل شيء هجوميا".

ورفع ليكرز رصيده في صدارة ترتيب الدوري إلى 15 فوزا مقابل خسارتين فقط، بفارق فوز واحد عن ميلووكي الثاني.

وسجل جيمس الذي أعرب عن رضاه بأن "نتواجد في هذا الموقع"، 13 من 24 محاولة بينها 4 رميات ثلاثية من 7 محاولات، كما ساهمت نقاطه الـ12 في الربع الاخير في منح فريقه فوزه السابع مقابل خسارة واحدة خارج ملعبه هذا الموسم.

وكشف "الملك" جيمس "أحاول التخلص من أي نقطة ضعف وعدم السماح لدفاع الخصم بفرض خطته علي. أحاول فقط أن أكون لاعبا كاملا قدر المستطاع".

ولدى الخاسر، سجل لاماركوس الدريدج 30 نقطة وديمار ديروزان 24.

من جهته، يعيش باكس أنجح فترة على صعيد الانتصارات المتتالية منذ موسم 2001-2002.

قال يانيس "نلعب سويا ونستمتع. كان دفاعنا جيدا في الآونة الأخيرة".

ودك يانيس سلة الخصم بـ 32 نقطة في الشوط الثاني، ليساهم في عودة فريقه في ظل هتاف جماهير باكس "أم في بي" أي افضل لاعب في الدوري.

وتقدم يوتا 57-48 بين الشوطين، لكنه ترك مضيفه يدك سلته بـ42 نقطة في الربع الثالث مقابل 26 له.

وكان لاعب يوتا دونوفان ميتشل في طريقه لتسجيل سلة سهلة تعادل الأرقام في الثواني القاتلة، لكن بروك لوبيز صد كرته محافظا على انتصار ميلووكي.

وعلق يانيس، النيجيري الأصل، على ما قام به لوبيز "كانت صدة رهيبة".

وساعد ويسلي ماثيوز زميله يانيس بتسجيل 19 نقطة، فيما سجل للخاسر الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 24 نقطة وميتشل 20 نقطة. وكان لافتا ان بدلاء يوتا الاربعة سجلوا 10 نقاط أو أكثر.



امبيد: صفر نقطة



وفي مباراة قوية ضمن المنطقة الشرقية، قاد النجم الكاميروني باسكال سياكام حامل اللقب تورونتو رابتورز إلى الفوز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-96.

وسجل سياكام 25 نقطة و7 متابعات واضاف زميله فريد فان فليت 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة، ليرفع تورونتو رصيده الى 12 فوزا مقابل 4 خسارات في المركز الرابع ضمن المنطقة الشرقية.

وللمرة الأولى في مسيرته، أنهى نجم فيلادلفيا الكاميروني جويل امبيد المباراة دون أي نقطة، اذ أهدر تسديداته الـ11 إلى ثلاث رميات حرة.

قال العملاق امبيد "لا يمكنني تقديم هذا الانتاج. لم أفكر يوما اني سانهي مباراة في دوري المحترفين برصيد صفر نقطة، لكن هذا ما حصل".

وسجل كل من سياكام وفان فليت 5 نقاط ضمن سلسلة من 10 نقاط متتالية منحت تورونتو الفوز في الربع الاخير.

وسجل جايلين براون 24 نقطو وأضاف جايسون تاتوم 20 ليقودا بوسطن سلتيكس الى الفوز على ضيفه ساكرامنتو كينغز بفارق نقطة 103-102.

ومنحت ثلاثية الصربي بوغدان بوغدانوفيتش كينغز التقدم 102-101، لكن ماركوس سمارت لاعب بوسطن رد بكرة من تحت السلة مستعيدا التقدم.

وخسر كينغز الذي سجل له بادي هيلد من باهاماس 41 نقطة، بعد اهدار بوغدانوفيتش ثلاثية ومحاولة من كوري جوزف في الثانية الاخيرة.

ولحق ميامي برصيد بوسطن (12-4) بفوزه على ضيفه تشارلوت هورنتس 117-100.

وبرز مع الفائز نجمه جيمي باتلر ولاعب الارتكاز بام اديبايو صاحبي 21 نقطة.



كارميلو والأيام الخوالي



وفي مباراة بين جريحين، سجل نجم نيويورك نيكس السابق المخضرم كارميلو أنتوني 25 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزرز إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 117-94.

ونجح النجم البالغ 35 عاما بتسجيل 10 محاولات من أصل 20 و4 من أصل سبع من خارج القوس.

وبسلة حاسمة لسبنسر دينويدي قبل ثانية وثمانية أعشار من الثانية، حقق بروكلين نتس فوزا صعبا على ضيفه كليفلاند كافالييرز 108-106.

وسجل الموزع دينويدي 23 نقطة واضاف لاعب الارتكاز جاريت ألن 22 نقطة و21 متابعة.

ونجح كافالييرز بتسجيل 9 نقاط متتالية ليعادل الأرقام قبل حسم دينويدي المواجهة.

وسجل تي دجاي وارن 26 نقطة خلال فوز فريقه انديانا بيسرز على ممفيس غريزليز 126-114.

وكان لوك كينارد الافضل خلال فوز ديترويت بيستونز على ضيفه اورلاندو ماجيك 103-88 بتسجيله 20 نقطة.

وتألق الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 28 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة خلال فوز مينيسوتا تيمبروولفز على أتلانتا هوكس 125-113.

وقبل 36 ثانية على نهاية الوقت، منح كريس بول اوكلاهوما سيتي ثاندر سلة الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 100-97.

وسجل أوكلاهوما 13 نقطة متتالية في نهاية المباراة، ليعمق جراح غولدن ستايت حامل اللقب في 2015 و2017 و2018، اذ مني بخسارته الخامسة عشرة مقابل 3 انتصارات فقط.