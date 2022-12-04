ويغينز يقود ووريرز للفوز على روكتس

وحقق ويغينز 8 رميات ثلاثية من 10 محاولات هي الأعلى أيضاً في مسيرته، خمس منها في الربع الثالث الذي شهد تسجيله 17 نقطة.

وساهم في صفوف الفائز ستيفن كوري بثماني رميات من خارج القوس من اجمالي 30 نقطة إلى 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جوردان بول 21 نقطة في فوز ووريرز.

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، قاد الثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش وتيم هارداواي جونيور فريقهما دالاس مافريكس الى الفوز على نيكس 121-100.

سجل دونتشيتش 30 وأضاف هارداواي 28 أمام فريقه السابق، فيما دك الثنائي معاً سلة منافسه بـ 36 نقطة في الربع الثالث الذي شهد تسجيل مافريكس 41 نقطة مقابل 15 للمضيف.

ورغم تأخره في دخول أجواء المباراة حيث لم يسجل سوى 11 نقطة في الربع الأوّل، إلاّ أنّ دونتشيتش رفع من مستواه بين الشوطين.

وأنهى جالين برونسون الذي غادر دالاس إلى نيكس في صفقة حرة مع نهاية الموسم الماضي، المباراة برصيد 13 نقطة فقط، فيما كان جوليوس راندل أفضل المسجلين في صفوف الخاسر (24 نقطة).

وفي مباريات أخرى، فاز تورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 121-108، فيما خسر يوتا جاز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 111-116 ، ومينيسوتا تمبروولفز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-135، وتشارلوت هورنتس أمام ميلووكي باكس 96-105.

كما خسر لوس أنجليس كليبرز أمام ساكرامنتو كينغز 96-123.

