ووريورز يطلق حملة الدفاع عن اللقب على وقع تخبط داخلي



ويستهل ووريورز الذي توّج بالدوري في حزيران/يونيو بفوزه على بوسطن سلتيكس 4-2، حملة الدفاع عن اللقب في سان فرانسيسكو بمواجهة لوس أنجليس ليكرز.

في المقلب الآخر، يستضيف سلتيكس الوصيف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز افتتاحاً ضمن سلسلة من 82 مباراة في منافسات الموسم العادي يُسدل الستار عليها في نيسان/أبريل 2023.

ويخطو ووريورز خطواته الأولى في الدوري تحت وطأة المشاكل التي تعصف بغرف تبديل الملابس، بعدما نقلت وسائل إعلام خبر اعتداء نجم الدفاع درايموند غرين بالضرب على زميله جوردان بول خلال التمارين قبيل الاستعداد للموسم الجديد.

أكدت تصريحات المدرب ستيف كير ما حصل، إذ اعتبر أنّ أكبر أزمة خلال فترة توليه مهامه الفنية تكمن في توحيد غرفة الملابس ضمن أولوياته بعد الجدل الحاصل.

وبدروه قال نجم الفريق ستيفن كوري الذي دخل طرفاً في تقريب وجهات النظر بين غرين وبول "كيف نتعامل مع المسألة هو أمر مهم".

وأضاف: "كيف يستجيب درايموند للمساحة التي يحتاجها من أجل أن يعود ضمن الإطار الذهني الصحيح للقيام بعمله، والاستفادة من الطاقة الضرورية، وربط الأمر بالفريق، كلّ هذه الأشياء مهمة".

إنذار دورانت



من ناحيته، يستهل بروكلين نتس المنافسات في ظل القلق الذي يساوره حول مستقبل نجمه كيفن دورانت.

وكان دورانت طالب في حزيران/يونيو الماضي الرحيل عن الفريق، في حين أشارت وسائل إعلام محلية أنّ ابن الـ 34 عاماً الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" 12 مرة، وجه إنذاراً لمالك الفريق جو تساي مفاده إما إقالة المدرب الكندي ستيف ناش والمدير العام شون ماركس وإما تركه يغادر النادي.

وبدا أنّ المشكلة وصلت إلى خواتيمها السعيدة في آب/أغسطس بعدما أفاد نتس أنّ دورانت سيبقى في صفوف الفريق عقب محادثات مع الإدارة.

قال ناش في أيلول/سبتمبر: "تمر العائلات بأشياء من هذا القبيل"، مضيفاً "نمر بمحنة. نمر بخلافات".

في المنطقة الغربية، كان لفريق فينيكس صنز أحد أبرز منافسي ووريورز حصة من المشاكل الداخلية.

هيمن صنز على الدوري المنتظم في الموسم الماضي مع رقم قياسي من 64 فوزاً مقابل 18 هزيمة، قبل أن يسقط مرة جديدة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" (أمام دالاس مافريكس في الدور الثاني).

ولم تكن بقية الأندية بمنأى عن تغييرات جذرية في صفوفها، إذ انفصل يوتا جاز، صاحب الرقم القياسي في الدوري المنتظم قبل عامين، عن مدربه كوين سنايدر في حزيران/يونيو، في حين تخلى عن الثنائي المتألق الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل.

من ناحيته، يسعى لوس أنجليس ليكرز للعودة إلى قمة مستواه تحت إشراف مدربه الجديد دارفين هام الذي حلّ بدلاً من فرانك فوغل المقال من مهامه في حزيران/يونيو.

ويأمل ليكرز، المتوج باللقب للمرة الأخيرة عام 2020، في أن يحافظ الثنائي الهجومي ليبرون جيمس (37 عاماً) وأنتوني ديفيس على لياقتهما في السباق المحموم والروزنامة المزدحمة خلال الموسم المنتظم، في حين أن وصول باتريك بيفرلي والألماني دنيس شرودر من شأنه أن يساعد في تعزيز دفاعه المهزوز في الموسم الماضي.