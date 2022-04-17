ووريرز يهزم دنفر ناغتس ويحقق بداية قوية في الـ" بلاي أوف"

وفي إطار اليوم الأول في الـ"بلاي أوف" استهل كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ويوتا جاز سلسلتيهما بنجاح مقابل سقوط ممفيس غريزيلز.

غاب كوري عن المنافسات منذ 16 آذار/مارس الفائت بسبب الإصابة، وسجل مع عودته 16 نقطة وأربع تمريرات حاسمة وسرقة للكرة في غضون 22 دقيقة فقط قادماً من مقاعد البدلاء، ليساهم إلى جانب نقاط جوردان بول الـ30 في قيادة ووريرز للتقدم 1-صفر في سلسلة يحسمها الفائز في أربع مباريات من أصل سبع.

قال كوري بعد الفوز "كل شيء كان سلساً معظم الوقت. كان من الجيد العودة والشعور بأجواء الادوار الاقصائية مجددًا. كنت سعيدًا فقط بالتواجد على أرض الملعب مع زملائي. كانت خطوة في الاتجاه الصحيح".

ولم يحدد كوري متى سيعود إلى التشكيلة الأساسية قائلاً: "آمل أن أزوّد الفريق بالطاقة قادماً من مقاعد البدلاء. علينا ألّا نعقّد الأمور ونكون حاسمين ونتحلى بالثقة ببعضنا البعض. جاي بي (بول) جزء من ذلك الآن".

وحقق بول تسع تسديدات ناجحة من أصل 13 محاولة بما فيها 5 من 7 من الرميات الثلاثية في أول مباراة له على الإطلاق في الادوار الاقصائية.

قال بعد الفوز "كان من الجيد أن أخوض مباراتي الاولى. حاولت الاستفادة من الفرص وأن أكون صبوراً وأن أكون عدوانيًا قدر المستطاع".

أضاف كلاي تومسون 19 نقطة مشيداً ببول "إنه مذهل، نجمٌ قيد الولادة. سيتحسّن مع مرور الوقت". كما أضاف أندرو ويغينز 16 نقطة.

لم ينجح كوري بداية بأي تسديدة من أصل خمس محاولات قبل أن يجد ايقاعه ولعب 12 دقيقة في الشوط الأول. قال مدربه ستيف كير "أحببت الطريقة التي قارب بها المباراة. وجد إيقاعه مع مرور الوقت. كانت مباراة أولى جيدة له بعد العودة".

أنهى ووريرز الشوط الاول متقدمًا 58-47 بعد أن سجل 18 نقطة تواليًا مقابل أربع فقط للخصم، قبل أن يبتعد في الربع الثالث.

قال مايك مالون مدرب ناغتس: "النقطة المفصلية كانت نهاية الربع الثاني. لا يمكننا التغلب على أنفسنا وعلى ووريرز في المباراة ذاتها".

كان الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، الافضل من جانب دنفر مع 25 نقطة، كما أضاف ويل بارتون 24.

وفي المباريات الافتتاحية الأخرى للدور الاول السبت، فاز يوتا جاز 99-93 على مضيفه دالاس مافريكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز 131-111 على ضيفه تورونتو رابتورز.

تمبروولفز يفاجئ غريزليز

من جانبه فاجأ مينيسوتا تمبروولفز مضيفه ممفيس غريزليز الذي أنهى الموسم المنتظم في وصافة الغربية بفوزه عليه 130-117.

في ممفيس، سجل أنتوني إدوارز نجم مينيسوتا 36 نقطة في مباراته الاولى في أدوار الـ"بلاي أوف"، فيما أضاف أنتوني تاونز 29 و13 متابعة، ليقودا مينيسوتا للفوز على غريزليز.

أضاف ماليك بيزلي 23 نقطة من مقاعد البدلاء للضيوف، فيما كان جا مورانت الأفضل من جانب ممفيس مع 32 نقطة.

سفنتي سيكسرز يهزم تورونتو رابتورز

سجل تايريز ماكسي 38 نقطة، هي الأعلى له في الأدوار الأقصائية، فيما أضاف توبياس هاريس 26 ليقودا سفنتي سيكسرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز.

قال ماكسي بعد المباراة "هذه مكافأة الجهد، العمل الذي تقوم به دوماً عندما لا يراقبك أحد ويظهر لاحقاً أمام الآلاف".

وأضاف الكاميروني جويل إمبيد، هدّاف البطولة في الدوري المنتظم، 19 نقطة و15 متابعة فيما ساهم جيمس هاردن مع 22 نقطة و14 تمريرة حاسمة.

كان الكاميروني الآخر باسكال سياكام الأفضل في تورونتو مع 24 نقطة.

