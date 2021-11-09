ووريرز يهزم أتلانتا هوكس وكوري المتألق يسجل 50 نقطة

من جانبه حقق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" ليعود ويطرد في فوز فريقه دنفر ناغتس على ضيفه ميامي هيت 113-96 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، بات كوري أوّل لاعب يصل إلى حاجز الـ 50 نقطة هذا الموسم ليقود ووريرز إلى فوزه التاسع في 10 مباريات معززاً صدارته للمنطقة الغربية.

وهي المرة العاشرة التي يسجل فيها كوري، البالغ 33 عاماً، 50 نقطة في مسيرته، متجاوزاً الأسطورة ويلت تشامبرلاين ليصبح أكبر لاعب في "أن بي آيه" يسجل هذا القدر من النقاط إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة، علماً أن لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ولوس أنجليس ليكرز السابق حقق هذا الانجاز في سن الـ 31 عاماً.

وأمام 18.060 متفرج احتشدوا في ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو وهتفوا "أفضل لاعب، أفضل لاعب" في كل مرة كان يسدد فيها نجم تلك الأمسية، التقط كوري 7 مرتدات وسدد 9 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 19، مع نسبة نجاح 100 في المئة عن الرميات الحرة (13 من أصل 13).

غير أن كوري أدخل الخوف إلى قلوب الجماهير عندما بدا وكأنه أصيب في كتفه في الربع الأول من المباراة، ولكن بعد حصوله على رعاية طبية خلال فترة استراحة، قرر العودة إلى اللقاء.

وذكّر كوري الجميع بالحقبة الذهبية لووريرز عندما وصل إلى نهائي الدوري خمس مرات وفاز بثلاثة ألقاب بين عامي 2015 و2019.

وأضاف جوردان بول 16 نقطة والكندي أندرو ويغينز 13 والثنائي داميان لي والمكسيكي-الاميركي خوان توسكانو-أندرسون 11 نقطة لكل منهما.

في المقابل، برز في صفوف هوكس، تراي يونغ مع 28 نقطة إلى 9 كرات حاسمة، فيما ساهم جون كولينز بـ 19 نقطة والصربي بوغدان بوغدانوفيتش بـ 17.



تريبل دابل وطرد ليوكيتش

وعلى ملعب بال أرينا في دنفر، قاد العملاق الصربي يوكيتش فريقه ناغتس للفوز على هيت بتحقيقه "تريبل دابل" هي الأولى له هذا الموسم مع 25 نقطة و15 مرتدة و10 تمريرات حاسمة، قبل أن يطرد أواخر المباراة.

وبات يوكيتش مهدداً بالإيقاف على خلفية رده على لاعب هيت ماركيف موريس ودفعه في ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضاً وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معاً.

قال يوكيتش: "أشعر بالسوء. ليس من المفترض أن أتصرف بهذه الطريقة. لقد صدمني. لقد كانت حركة قذرة وكنت بحاجة لحماية نفسي".

في المقابل، علّق مدرب هيت، إيريك سبويلسترا على تصرف الصربي قائلاً "كانت حركة خطيرة للغاية ".

ويتواجه يلتقي الفريقان مرة ثانية في 29 الشهر الحالي في ميامي.

