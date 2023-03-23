ووريرز يعزز آماله بتأهل مباشر وعودة رائعة لمورانت

على ملعب أمريكان إيرلاينز في دالاس، أنهى النجم ستيفن كوري المباراة ضد مافريكس بتسجيله 20 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وقاد ووريرز إلى الفوز.

وكان البديل جوناثان كامينغا أفضل مسجل في صفوف ووريرز برصيد 22 نقطة وأضاف البديل الآخر جوردان بول 16 نقطة، وكل من داريموند غرين ودونتي ديفينتشنزو 14 نقطة، فيما كان لوني الوحيد إلى جانب كوري حقق "دابل دابل" بتسجيله 12 نقطة ومثلها متابعات.

في المقابل، كان العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش أفضل مسجل في المباراة وصفوف مافريكس برصيد 30 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل الواعد جايدن هاردي 27 نقطة بينها ست ثلاثيات.

وعزز ووريرز موقعه في المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 38 فوزا مقابل 36 خسارة منعشاً آماله في التأهل المباشر، فيما تراجع مافريكس إلى المركز التاسع بخسارته الـ37 مقابل 36 فوزاً قبل أقل من ثلاثة أسابيع من نهاية الموسم العادي.

وفي الثانية، حقق ممفيس غريزليز فوزه والـ45 هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه هيوستن روكتس 130-125 معززاً موقعه في المركز الثاني للمنطقة الغربية.

واختار مدرب غريزليز تايلور جنكينز إبقاء النجم جا مورانت (23 عاما) على دكة البدلاء في أول مباراة له بعد نهاية إيقافه لمدة ثماني مباريات وتحديداً منذ ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ملوّحاً بمسدس في الرابع من آذار/مارس الحالي.

ولعب مورانت 23 دقيقة و47 ثانية سجل خلالها 17 نقطة مع أربع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وقال مورانت "قبل المباراة قمت ببعض التأمل فقط لتخفيف الأعصاب والعواطف التي كنت أشعر بها"، مضيفاً "بمجرد دخولي إلى الملعب، مجرد رؤية رد فعل الجماهير تجاه عودتي، كان ذلك يعني الكثير، جعلني أشعر بالراحة في داخلي. لا يمكنني وصف ذلك بالكلمات".

نتائج باقي المواجهات:

ميامي هيت - نيويورك نيكس 127 - 120

تورونتو رابتورز - إنديانا بايسرز 114 - 118

واشنطن ويزاردز - دنفر ناغتس 104 - 118

لوس أنجليس ليكرز - فينيكس صنز 122 - 111

يوتا جاز - بورتلاند ترايل بلايزرز 115 - 127

شيكاغو بولز - فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 91 - 116

ميلووكي باكس - سان أنتونيو سبيرز 130 - 94

مينيسوتا تمبروولفز - أتلانتا هوكس 125 - 124