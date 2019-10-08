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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

"ووريرز" يضمّ موهبة جديدة إلى صفوفه

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أعلن غولدن ستايت ووريرز تعاقده مع كافيون ابن شقيق سكوتي بيبين أسطورة شيكاغو بولز في صفقة مجانية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يوم الاثنين.

AFP


وبلغ متوسط كافيون (22 عاما) في المباراة الواحدة على مدار موسمين في دوري الجامعات تسجيل 12.4 نقطة والاستحواذ على 4.8 كرة مرتدة وتمرير 1.3 كرة مساهمة لزملائه لكنه لم يعد مرتبطا بأي فريق منذ يونيو/حزيران.  

ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل الصفقة فإنه من المتوقع ألا تكون صفقة طويلة المدى.  

وكان ووريرز في أشد الحاجة إلى ضم عملاق لدعم قوته الهجومية مع معاناة ويلي كولي-ستاين من إصابة في القدم وغياب كيفون لوني بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.  

وأحرز ووريرز ثلاثة ألقاب في الدوري الأميركي في آخر خمسة مواسم وبلغ الدور النهائي خمس مرات خلال تلك الفترة لكن لاعبه العملاق كيفن دورانت قرر الرحيل وانتقل إلى بروكلين نيتس في صفقة مجانية.  

وكان سكوتي بيبين (54 عاما) قد خاض 17 موسما في الدوري الأميركي، من بينها 12 موسما مع بولز، ولعب إلى جوار الأسطورة مايكل جوردان، وساعد فريقه على إحراز لقب المسابقة ست مرات وانضم لفريق كل النجوم سبع مرات.  
 

غولدن ستايت ووريرز
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