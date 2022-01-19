ووريرز يستعيد توازنه أمام بيستونز

وقدّم تومسون أفضل أداء له هذا الموسم بعد عودته قبل خمس مباريات في خضم تعافيه من إصابتين في الرباط الصليبي ووتر أخيل.

ولعب تومسون 22 دقيقة سجل خلالها ثلاث رميات ثلاثية.

أما كوري الذي عاد بعد غياب لمباراة واحدة، فأحرز من بين نقاطه أربع رميات ثلاثية وكان له ثمانية تمريرات حاسمة.

وكان ووريرز تأثر بغياب نجمه كوري لإصابة طفيفة في يده اليمنى تعرض لها خلال مباراة الفوز على شيكاغو الجمعة.

وسجل أندرو ويغنز 19 نقطة لصالح ووريرز أيضاً، فيما كان البديل رودني ماكغرودر أفضل المسجلين لبيستونز برصيد 19 نقطة، وهو أعلى معدل تهديفي له هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية، سجل أنتوني إدواردز 21 نقطة وكارل أنتوني تاونز 20 نقطة، ليقودا مينيسوتا تمبروولفز للتغلب على نيويورك نيكس 112-110.

وفرط تمبروولفز بتقدم بفارق 12 نقطة، لكنه بقي في المباراة رغم تسجيل نيكس 40 نقطة في مقابل 25 في الربع الثالث، لينهيها في الربع الرابع لصالحه.

وأضاف دانجيلو راسل 17 نقطة بينما سجل جايلن نويل 14 نقطة لصالح "وولفز" الذي فاز في ست من آخر ثماني مباريات له منذ خسارته أمام لوس أنجليس ليكرز في الثاني من كانون الثاني/يناير الحالي.

وكان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل هدافي المباراة برصيد 27 نقطة، فيما أنهى جوليوس راندل المباراة مع 21 نقطة وتسع تمريرات حاسمة وتسع متابعات لصالح نيكس الذي تراجع معدله 0.5 في المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، مع فوزه في ثماني مباريات من آخر 13 مواجهة.

من جهته، سجل آر جي باريت 17 نقطة، لكنه خسر أيضاً سبع كرات من أصل 18 كرة ضائعة لنيكس.

وقال مدرب نيكس توم تيبودو "لقد كانت مباراة صعبة ولم ننهيها بشكل جيد".

تقدم تمبروولفز بنتيجة 61-51 مع نهاية الشوط الأول، و78-73 مع بقاء أقل من خمس دقائق في الربع الثالث، لكن نيكس أنهاه مسجلا 18 نقطة مقابل ثماني للخصم ليدخل الى الربع الأخير متقدمًا 91-86.

وبدأ مينيسوتا بالعودة بالمباراة بدفاع قوي من راسل، ورمية ثلاثية من أنتوني تاونز قبل 29 ثانية من نهاية المباراة.

وساهم أيضاً كل من نويل وماليك بيزلي بقلب النتيجة بدخولهما من مقاعد البدلاء وتسجيل 14 نقطة وعشر نقاط توالياً.

وسيخوض مينيسوتا مباراته المقبلة أمام أتلانتا هوكس الذي يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب المنطقة الشرقية.