ووريرز ونيكس يبقيان على آمالهما أمام ليكرز وهيت

وشهدت المباراة اصابة عملاق ليكرز أنتوني ديفيس في صدغه، ما اضطره لترك المباراة في عز إثارتها.

وعلى غرار ليكرز، أبقى نيويورك نيكس على آماله عندما سجّل جايلن برانسون 38 نقطة وقاده إلى تحقيق الفوز على ضيفه ميامي هيت 112-103، مقلصاً الفارق إلى 2-3.

ويتعيّن على غولدن ستايت ونيويورك تحقيق الفوز الجمعة في المباراة السادسة، لفرض مباراة سابعة حاسمة من أجل التأهل.

وفي مباراة غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس ليكرز، سجّل كوري 27 نقطة وتصدّر ستة لاعبين من ووريرز أضافوا عشر نقاط أو أكثر. برز الكندي أندرو ويغنز (25) ودريموند غرين (20 نقطة و10 متابعات).

وكان "الملك" ليبرون جيمس أفضل مسجل لدى ليكرز مع 25 نقطة، لكن ليكرز أخفق في كبح جماح لاعبي غولدن ستايت التواقين لتحقيق الفوز.

نيكس يقدم مباراة رائعة



وفي نيويورك، بنى نيكس فارقاً كبيراً في الربع الثالث ثم احبط محاولة ميامي للعودة، ليقلّص معه الفارق إلى 2-3.

قال برانسون المتألق بـ38 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة، والذي خاض الدقائق الـ48 كاملة "يجب أن نشيد بهم، هم فريق تصعب مواجهته. لكن خرجنا فقط للقتال".

تابع "لم نتأثر لتخلفنا عشر نقاط في الربع الأوّل، بل واصلنا القتال".

وبرز أيضاً آر جاي باريت (26) وجوليوس راندل (24) في صفوف الفائز الذي يحل على ميامي الجمعة في المباراة السادسة.

وكان باتر (19 نقطة) أفضل مسجل لدى الخاسر وأضاف بام أديبايو 18 نقطة ودانكن روبنسون 17.

