ووريرز وباكس يتألقان بقيادة كوري وأنتيتوكونمبو



على ملعب "ستايبلس سنتر"، أكد ووريرز مرة أخرى بأنه وضع خلفه الموسمين المخيبين اللذين اختبرهما وفشل خلالهما حتى في التأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعدما توّج قبلها باللقب ثلاث مرات في 5 أعوام، بتحقيقه فوزه الثامن توالياً والثامن عشر في 20 مباراة، معززاً بذلك صدارته لترتيب المنطقة الغربية والدوري قبل مواجهته المرتقبة الثلاثاء ضد مطارده فينيكس صنز (17 فوزاً مقابل 3 هزائم).



ومرة أخرى كان صانع الألعاب ستيف كوري نجم فريق المدرب ستيف كير بتسجيله 33 نقطة، بينها 11 بعد نيله خطأ فنياً في آخر 9.08 دقيقة من اللقاء نتيجة اعتراضه على قرار الحكم.



وفقد كوري رباطة جأشه عندما رفض الحكم أن يحتسب له خطأ بعد احتكاك مع تيرانس مان، فاعترض كثيراً على القرار ما أدى الى تلقيه خطأ فنياً أثار حفيظته أكثر فأكثر، إلا أن ذلك كان دافعاً له من أجل الرد على أرض الملعب بتسجيله 11 نقطة بعد ذلك.



ورفض كوري أن يطوي صفحة ما حصل، وقال بعد اللقاء "كان خطأ فنياً غبياً... أعتقد بأن خطأ ارتُكِبَ ضدي وأردت أن أعبر عن مشاعري" لكن "بعدها، تنسى الأمر وتركز وحسب على لعب كرة السلة".



"لم أشاهده غاضباً إلى هذا الحد"



وتطرق المدرب كير الى ما شاهده في تلك اللحظة، قائلاً "لم أشاهده سابقاً غاضباً إلى هذا الحد... من الواضح أنّه تعرّض لخطأ"، مضيفاً "عندما يكون واثقاً بأن خطأ ارتُكِبَ ضده في لعبة مماثلة ولا يحصل عليه، تسيطر عليه الروح التنافسية ويفقد أعصابه بعض الشيء. لكن ذلك يعطيه الحافز، على غرار ما حصل في هذه الحادثة".



وكان ووريرز متقدماً 79-70 حين حصلت المشكلة، وتمكن بعد ذلك من حسم اللقاء بشكل كبير بتسجيله 21 نقطة مقابل 7 فقط لمضيفه في غضون خمس دقائق بفضل كوري الذي حظي بمساندة هامة من أوتو بورتر جونيور (18 نقطة و10 متابعات في اللقاء) وجوردن بول (17 نقطة).



وفي الجهة المقابلة، كان بول جورج الأفضل في صفوف كليبرز بتسجيله 30 نقطة، وأضاف كل من إيريك بليدسو وماركوس موريس 13، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنح المضيف فوزه التاسع في آخر 11 مباراة والثاني عشر في 21.



وفي إنديانابوليس، كان هناك أيضاً نجم آخر يقود فريقه الى مواصلة سلسلة انتصاراته، وهو اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 26 نقطة مع 13 متابعة أمام إنديانا، ليساهم بشكل أساسي في حسم المباراة 118-100 والفوز السابع توالياً لميلووكي والثالث عشر في 21 مباراة.



وحسم حامل اللقب اللقاء بشكل كبير في الربع الثالث الذي دخل اليه متقدماً بفارق 5 نقاط، قبل أن يوسعه الى 17 نقطة 91-74 بعدما تفوق في هذا الربع 39-27 بفضل تألق جرو هوليداي الذي سجل فيه 11 من نقاطه الـ23.



وتجاوز ستة من لاعبي باكس حاجز العشر نقاط، وكان أفضلهم، من بعد أنتيتوكونمبو وهوليداي الذي حقق أيضاً 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة، بوبي بورتيس (15 نقطة مع 6 متابعات).



- مواجهة جيمس وستيوارت تنتهي بسلام -



وقاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز لتجديد الفوز على ضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 110-106، لكن هذه المرة من دون أي احتكاك ومواجهة مع أيزياه ستيوارت.



وسجل جيمس 33 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة في لقاء مر بسلام، خلافاً للمواجهة الأخيرة بين الفريقين في 21 الشهر الحالي (121-116) حين طرد "الملك" وأوقف لمباراة بعدما ضرب ستيوارت بمرفقه على الوجه، فحاول الأخير الرد لينال المصير ذاته والإيقاف لمباراتين.



كما طرد في تلك المباراة نجم ليكرز الآخر راسل وستبروك، لكنه أكمل هذه المرة المواجهة وأنهاها بـ25 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، ليساهم في الفوز الحادي عشر لفريقه الجديد في 22 مباراة، فيما مني بيستونز بهزيمته السادسة توالياً والسادسة عشرة في 20 مباراة رغم جهود جيرامي غرانت (32 نقطة) وكايد كانينغهام (15 مع 11 متابعة).



وفي مباراتين أخريين، فاز بوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 109-97 بفضل ماركوس سمارت (21 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة)، وممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 128-101 بقيادة ديلون بروكس (21 نقطة مع 6 متابعات) وديزموند باين (18 مع 5 متابعات).