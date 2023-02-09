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الدوري الإنكليزي الممتاز

الدوري الأميركي للمحترفين

وليامسون يغيب عن مباراة كل النجوم

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سيغيب نجم نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون عن مواجهات فريقه الثلاث المقبلة ومباراة كل النجوم "أول ستار" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لإصابة في الفخذ، وفق ما أعلن مدربه ويلي غرين مساء الأربعاء.

Reuters

حقق وليامسون معدلات 26.0 نقطة، 7.0 متابعات و4.6 تمريرات حاسمة في 29 مباراة خاضها هذا الموسم ولكنه لم يلعب منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي بسبب الإصابة.

وسيخضع لتقييم جديد بعد مباراة كل النجوم المقررة في الـ20 من الشهر الحالي.

تأتي هذه الأنباء بعد أسبوعين من اختيار ابن الـ22 عامًا الصاعد بقوة ليشارك أساسيًا في المباراة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته في مشاركته الثانية.

واختار نيو أورليانز وليامسون في المرتبة الأولى في "درافت" الدوري عام 2019.

غاب عن موسم 2021-2022 بأكمله بسبب كسر في قدمه اليمنى.

 

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