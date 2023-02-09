وليامسون يغيب عن مباراة كل النجوم

حقق وليامسون معدلات 26.0 نقطة، 7.0 متابعات و4.6 تمريرات حاسمة في 29 مباراة خاضها هذا الموسم ولكنه لم يلعب منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي بسبب الإصابة.

وسيخضع لتقييم جديد بعد مباراة كل النجوم المقررة في الـ20 من الشهر الحالي.

تأتي هذه الأنباء بعد أسبوعين من اختيار ابن الـ22 عامًا الصاعد بقوة ليشارك أساسيًا في المباراة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته في مشاركته الثانية.

واختار نيو أورليانز وليامسون في المرتبة الأولى في "درافت" الدوري عام 2019.

غاب عن موسم 2021-2022 بأكمله بسبب كسر في قدمه اليمنى.



