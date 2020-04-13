وقال تمبروولفز في بيان نعى فيه الراحلة "جاكي، كما كانت معروفة بمودة بين العائلة والأصدقاء، كانت تكافح الفيروس منذ أكثر من شهر عندما فارقت الحياة في 13 نيسان/أبريل. جاكي كانت أشياء كثيرة لكثير من الناس - زوجة، أم، ابنة، جدّة، أخت، عمة، وصديقة".

وتابع "كانت الأم لعائلة تاونز، كانت مصدر قوة لا يُصدق. كانت شخصية نارية ومتحمسة ومحبة للغاية، تركت أثرها في كل شخص التقت به".

ونشر كارل-أنتوني تاونز (24 عاما) مقطع فيديو عاطفيا على إنستاغرام في 25 آذار/مارس وصف فيه معركة والدته مع فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب في نهاية المطاف بتخديرها ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

وحث تاونز محبيه على وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل مع هذه الجائحة بجدية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

واصبحت الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بفيروس "كوفيد-19"، بعدما ارتفع عدد الوفيات حتى الإثنين الى قرابة 23500 شخص من أصل أكثر من 580 ألف إصابة.

وتسبب "كوفيد-19" بتوقف دوري كرة السلة منذ 11 آذار/مارس، بعد اكتشاف اصابة لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بالفيروس الذي أدى تدريجيا الى إرجاء أو حتى إلغاء غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، وأبرزها أولمبياد طوكيو الذي رُحِلَ من الصيف المقبل الى صيف 2021، على غرار كأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

