وفاة جيري سلون المدرب التاريخي ليوتا جاز



وتوفي سلون الذي شارك في مباراة "كل النجوم مرتين" في مسيرته كلاعب جناح لمدة 11 موسماً، بسبب مضاعفات مرض الباركنسون وداء الخرف اللذين كان يصارعهما منذ 2015 على الأقل.



واختير سلون، الذي دخل قاعة المشاهير في 2009، من قبل بالتيمور بوليتس في درافت دوري المحترفين عام 1965، ولعب معه لموسم قبل أن يمضي عقداً من الزمن مع شيكاغو بولز الذي سحب رقمه (4) عام 1978 في خطوة غير مسبوقة من النادي.



وبعد تدريبه بولز لموسمين ونصف الموسم (1979-1982)، بدأ سلون مسيرة رائعة مع يوتا جاز في 1988 وقاده إلى الأدوار الإقصائية في 15 موسماً متتالياً بين 1989 و2003.



وأمضى جاز، مع نجميه الخارقين كارل مالون وجون ستوكتون، أفضل مواسمه تحت إشراف سلون في موسمي 97 و98، حيث بلغ النهائي وخسر أمام بولز تحديداً واسطورته مايكل جوردان.



قال مالك جاز غايل ميلر: "يشرفنا أن يكون لدينا أحد أعظم المدربين في الدوري وأكثرهم احتراماً في فريقنا".



أنهى سلون مسيرته وبرصيده ثالث أكبر عدد من الانتصارات (1221-803) وراء غريغ بوبوفيتش (1272)، ليني ويلكنز (1332) دون نلسون (1335)، وسبعة ألقاب لمنطقته في الدوري، بلغت الأندية التي أشرف عليها الأدوار الإقصائية 20 مرة.



قال الفريق في بيان: "سيبقى جيري سلون دوماً مرادفاً ليوتا جاز، سيكون للأبد جزءاً من منظمة جاز".