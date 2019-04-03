وستبروك يدخل التاريخ ووريرز يقترب من لقب الغربية

وسجل وستبروك 20 نقطة مع 20 متابعة و21 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه الى الفوز على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 119-103 في غياب نجمه ليبرون جيمس.

الأول بعد ويلت تشامبرلاين

وأصبح وستبروك ثاني لاعب يحقق 20-20-20 أو أكثر في البطولة الأميركية، وهو صاحب الرقم القياسي في الـ "تريبل دابل" لهذا الموسم حيث وصل العدد الى 42 حتى الآن.

وكان ايقونة ستينات القرن الماضي النجم ويلت تشامبرلاين أول من حقق مثل هذا الإنجاز بتسجيله 22 نقطة مع 25 متابعة و21 تمريرة في مباراة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مع ديترويت بيستونز في الثاني من شياط/فبراير 1968.

وأهدى وستبروك، إنجازه لروح مغني الراب نيسبي هاسل الذي قتل الأحد، وصرح لشبكة "تي إن تي" التلفزيونية بعد المباراة "لم يكن ذلك (ما تحقق) من أجلي.. إنه من أجل أخي. إنه من أجل نيسبي. 20 + 20 + 20... إنها من أجل أخي. أرقد بسلام نيسبي".

واغتيل مغني الراب نيسبي هاسل (33 عاما) الأحد أمام متجره للألبسة الرجالية في لوس أنجليس بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة من قبل رجل لاذ بالفرار على متن سيارة، وتم الثلاثاء توقيف مشتبه به بالحادث.

وأضاف وستبروك "أنا سعيد بالمشاركة في منافسات من مستوى عال. أنا سعيد أيضا وممتن لزملائي في الفريق لأنني بوجودهم أستطيع أن ألعب كما أشتهي".

واعتبر ان "كل مباراة مهمة" في نهاية الدوري المنتظم.

ويحتل سيتي ثاندر المركز الثامن في المنطقة الغربية الأخير المؤهل الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) برصيد 45 فوزا و33 خسارة، فيما يحتل ليكرز المركز العاشر (35 مقابل 43).

ومع وستبروك، ساهم في فوز سيتي ثاندر كل من جيرامي غرانت (22 نقطة) وبول جورج (19 نقطة)، في حين كان كنتافيوس كلادويل بوب الأفضل في صفوف ليكرز بتسجيله 23 نقطة تلاه أليكس كاروسو.

ولم يعد ليبرون جيمس يلعب بانتظام مع فريقه بعد الفشل في بلوغ البلاي أوف، وقد صرح الإثنين أنه لن يشارك مع المنتخب الأميركي في كأس العالم المقبلة في الصين (31 آب/اغسطس الى 15 أيلول/سبتمبر)، لكنه لم يستبعد المشاركة في أولمبياد 2020 في طوكيو.

تغريم نجوم ووريرز

فرضت على نجوم غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين غرامات مالية على خلفيات تعليقاتهم التي تضمنت انتقادات طالت نزاهة المسؤولين عن الدوري بعد خسارة فريقهم الجمعة أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 130-131 بعد التمديد.

وتفاوتت الغرامات التي تم الإعلان عنها قبيل فوز ووريرز على ضيفه دنفر ناغتس، بين النجوم الثلاثة درايموند غرين وستيفن كوري وكيفن دورانت، فعوقب الأول بمبلغ 35 الف دولار بسبب تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 25 ألفا لكوري، أما دورانت الذي أطلق انتقادات علنية ضد المسؤولين فغرم بمبلغ 15 الف دولار.

وسجل دورانت 21 نقطة، وكوري 17 نقطة، واكتفي غرين بست نقاط مع تسع متابعات وتسع تمريرات، فيما كان ديماركوس كازنس افضل مسجل لفريق المدرب ستيف كير (28 نقطة مع 13 متابعة).

وعلى الطرف الآخر، تجاوز سبعة لاعبين حاجز الـ 10 نقاط أفضلهم جمال موراي (17 نقطة).

وصرح دورانت "أدرنا بشكل جيد أمورنا في اللقاء. لقد حققنا ما كنا نصبو اليه. نعرف جيدا إننا كنا نبحث عن البقاء في الصدارة، وافترض أن مصيرنا اصبح في أيدينا الآن".

ورفع ووريز رصيده الى 53 فوزا مقابل 24 خسارة قبل 5 مباريات من نهاية الدوري المنتظم، أمام ناغتس (51 مقابل 26).

وقاد جيمس هاردن أفضل مسجل في البطولة والمرشح للاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم، فريقه هيوستن روكتس الى الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 130-105 بتسجله 36 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، واضاف كل من إريك غوردون ودانويل هاوس جونيور 19 نقطة.

وتغلب سان انتونيو سبيرز على ضيفه أتلانتا هوكس 117-111 بفضل ديريك وايت (23 نقطة) وبرين فوربيس (19 نقطة).

وفيما حسم الصراع على بطاقات التأهل الثماني الى الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية، لا تزال خمسة فرق تتنافس منذ السبت الماضي على آخر ثلاث بطاقات في المنطقة الشرقية هي ديترويت بيستونز، بروكلين نتس، ميامي هيت، أورلاندو ماجيك وتشارلوتع هورنتس.