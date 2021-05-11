وستبروك يدخل التاريخ برقم قياسي في الـ"تريبل-دابل"

دخل راسل وستبروك نجم واشنطن ويزاردز تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين من بابه الواسع بتحقيقه الـ "تريبل-دابل" للمرة الـ 182 في مسيرته، محطماً الرقم القياسي السابق بحوزة الأسطورة أوسكار روبرتسون والذي بقي صامداً 47 عاماً.

ولم يحل انجاز وستبروك دون خسارة فريقه بفارق نقطة أمام أتلانتا هوكس 124-125 الإثنين.

وكان وستبروك عادل رقم روبرتسون، لاعب ميلووكي باكس السابق، مع 181 "تريبل-دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) السبت أمام إنديانا بيسرز (133-132 بعد التمديد)، قبل أن يحطمه بعد يومين أمام هوكس قبل 8 دقائق و33 ثانية من صافرة نهاية المباراة.

واشتمل انجاز وستبروك على 28 نقطة و21 تمريرة حاسمة و13 متابعة، بعدما بات من المؤكد أن ينهي الموسم مع معدل "تريبل-دابل" في كل مباراة، ليسير على النهج ذاته في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، ما سمح له بتجاوز الرقم السابق لروبرتسون الذي ظل صامداً منذ العام 1974.

وانهال المديح على وستبروك، فهنأه صاحب الرقم القياسي السابق من خلال رسائل مسجلة تم بثها على قناة "أن بي ايه"، كما انضمّ مفوّض الرابطة آدم سيلفر إلى كوكبة من اللاعبين السابقين والحاليين أمثال إيرفين "ماجيك" جونسون وباتريك إيوينغ وليبرون جيمس والصربي نيكولا يوكيتش والسلوفيني لوكا دونتشيتش.

قال وستبروك الذي حقق الـ "تريبل-دابل" الـ 36 له هذا الموسم، في نهاية المباراة "عادة لا أحب أن أربت على ظهري، لكني سأفعل ذلك الليلة"، مضيفاً "أنا ممتنٍ جداً لكل من سبقني".

"إنها مجرد نعمة"

وتابع ابن الـ 32 عاماً الذي ما زال أمامه عدة مواسم لتعزيز رقمه القياسي "إنها مجرد نعمة.. تضع الكثير (من المجهود) في المباراة".

وأردف "أن يتم ذكر اسمي مع لاعبين أمثال أوسكار، (إيرفين) ماجيك (جونسون)، جايسون كيد. هو أمر لم أحلم به أبداً".

وأثنى مدرب ويزاردز سكوت بروكس على انجاز لاعبه واصفاً اياه بانه "استثنائي".

وقال "هو شيء عظيم بالنسبة له. لا يمكنك أن تأخذ منه أي شيء"، مضيفاً "الرجل من طينة الفائزين. يجعل عالم كرة السلة والعالم الخارجي مكاناً أفضل. لا يستطيع الكثير من اللاعبين القيام بذلك، ولا يمتلك الكثير من اللاعبين تأثيره داخل وخارج الملعب".

وفي ظل غياب برادلي بيل، حمل وستبروك العبء الهجومي وحافظ على حظوظ فريقه بالفوز بعدما قاد عودته في الربع الرابع الاخير مقلصاً تأخره بـ 17 نقطة.

وتراجع ويزاردز للمركز العاشر الأخير، المؤهل لملحق الأدوار الاقصائية "بلاي اوف"، في المنطقة الشرقية مع 32 فوزاً و37 خسارة، محافظاً على أفضلية ضئيلة على مطارده المباشر شيكاغو بولز (29-39).

وتزامنت خسارة ويزاردز مع فوز انديانا بيسرز التاسع على كليفلاند كافالييرز 111-102، ما يضع تورونتو رابتورز الثاني عشر (27-41) خارج سباق التأهل.

وتألق في صفوف أتلانتا الذي لم "يسرق" الفوز من ضيفه، تراي يونغ صاحب 36 نقطة و9 تمريرات حاسمة، فيما أضاف جايسون كولينز 28 نقطة إلى 8 متابعات والصربي بوغدان بوغدانوفيتش 25.

وضمن أتلانتا هوكس خامس المنطقة الشرقية تأهله مباشرة إلى الأدوار الإقصائية من دون المرور بالملحق.

سبيرز إلى الملحق



وفي سان أنتونيو، ضمن صاحب الأرض خوض ملحق الـ "بلاي اوف" بعد فوزه العريض على ميلووكي باكس 146-125، بالتزامن مع خسارة مطارده المباشر نيو أورليانز بيليكانز أمام ممفيس غريزليز 110-115.

وعزز سبيرز مركزه العاشر في المنطقة الغربية مع 33 فوزاً مقابل 35 هزيمة.

وتألق سبيرز هجومياً أمام باكس ثالث المنطقة الشرقية، حيث بلغت نسبة نجاح لاعبيه في التسديدات حوالي 60 في المئة، بينها 17 تسديدة ثلاثية من أصل 29.

وكان ديمار ديروزان أفضل المسجلين للفائز مع 23 نقطة، فيما أضاف ديجونتي موراي 21 وكيلدون جونسون والاسترالي باتي ميلز 20 نقطة لكل منهما.

وبرز في صفوف الخاسر الثنائي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو مع 28 نقطة و4 تمريرات حاسمة، وكريس ميدلتون مع 23 نقطة و7 متابعات.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم المنتظم، يملك سبيرز أفضلية 2,5 فوزين على بيليكانز، الخاسر أمام غريزليز التاسع، علماً أن الاخير ضمن خوضه الملحق.

وفاز غولدن ستايت ووريرز ثامن المنطقة الغربية على يوتا جاز 119-116، في مباراة تألق خلالها جوردان بول من على مقاعد البدلاء بتسجيله 20 نقطة مانحاً فريقه أفضلية 14 نقطة.

إلا أن أداء بول لم يحجب بريق زميله ستيفن كوري أفضل لاعب في الدوري عامي 2015 و2016، الذي كان أفضل المسجلين في الفريق مع 36 نقطة، منها سلة ثلاثية قبل 13 ثانية من صافرة النهاية منحت التقدم لووريرز مجدداً 117-116، بعدما تمكن يوتا من تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء بفضل المتألق جوردان كلاركسون مع 41 نقطة.

وأضاف زميله الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 27 نقطة والفرنسي رودي غوبير 10 نقاط و16 متابعة.

وحافظ جاز الذي مُني بخسارته الاولى بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً، على صدارة المنطقة الغربية (50-19)، حيث بات بورتلاند ترايل بلايزرز السادس يطمح في خوض الأدوار الإقصائية بعد فوزه على هيوستن روكتس 140-129.

وفي حال لم يفز لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وسابع الغربية على نيويورك نيكس رابع المنطقة الشرقية الثلاثاء، فسيخوض الملحق.