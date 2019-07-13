وستبروك "ممتن إلى الأبد" لأوكلاهوما

ونشر وستبروك عبر حسابه على إنستاغرام رسالة مؤثرة الى جماهير فريقه السابق "لا يمكنني إيجاد الكلمات لكل الأحاسيس التي أشعر بها حاليا. لقد كانت مسيرة رائعة في أوكلاهوما"، متابعا "دعمتموني في السراء والضراء، ووقفتم الى جانبي في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأضاف "لكل ذلك، أنا ممتن لكم الى الأبد".

وأتت تصريحات وستبروك لتؤكد انتقاله الى روكتس في صفقة ستشهد مضي زميله السابق في أوكلاهوما كريس بول في الاتجاه المعاكس، اضافة الى خيارين في الجولة الاولى من الـ "درافت" المخصص لضم لاعبي الجامعات وحتى الثانويات والأجانب الى الدوري.

وأردف إبن الـ 30 عاما "أغادر أوكلاهوما مع العديد من الأصدقاء والكثير من الامتنان. لا يمكنني أن اشكركم جميعا بما يكفي لوقوفكم الى جانبي".

وينضم وستبروك إلى روكتس حيث سيلعب مجددا الى جانب زميله السابق وأفضل هداف في الدوري جيمس هاردن، والذي تحول الى النجم الاول في هيوستن منذ رحليه عن صفوف أوكلاهوما عام 2012 بعدما خسر نهائي الدوري أمام فريق ميامي هيت ونجمه السابق ليبرون جيمس.

ورحّب هاردن بالقادم الجديد إلى هيوستن بقوله الجمعة "عندما غادرت أوكلاهوما سيتي كنت حزينا. ثم بات (نادي) هيوستن منزلي"، مضيفا "روكتس هو منزلي. سنحت لنا فرصة حيث لم يكن راسل سعيدا. الآن عدنا معا. سيكون هذا الموسم ممتعا جدا، وأضمن لكم ذلك".

ويشكل الثنائي وستبروك-هاردن أفضل هدافين في الدوري في المواسم الخمسة الماضية. وأشارت تقارير صحافية إلى ان اللاعبين كانا يرغبان بالاجتماع مجددا في فريق واحد، مع إدراكهما ضرورة التأقلم مع بعضهما البعض مجددا لتشكيل خطر محدق على باقي الفرق وتعزيز حظوظ روكتس بالفوز بلقب الدوري.

وتحدث وستبرك ايضا عن نضجه الكبير في 11 عاما بألوان فريق أوكلاهوما سيتي، وقال "عندما جئت إلى هنا (أوكلاهوما)، كنت أبلغ 18 عاما بدون أن أدرك كل الأشياء الرائعة التي ستحدث لاحقا". وتابع "كبرت في أوكلاهوما مع مجموعة من الناس الرائعين. الناس هنا تجعل هذا المكان استثنائيا... جميعكم تجعلون من أوكلاهوما مكانا جميلا، والسبب في أنني أحببت اللعب هنا طوال الوقت".