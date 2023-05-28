وايت يقود بوسطن للفوز على ميامي

وبعد ثلاث رميات حرة من جيمي باتلر قبل ثلاث ثوان من النهاية منح التقدم لميامي ثم أهدر ماركوس سمارت رمية ثلاثية لبوسطن لكن وايت تابع الكرة سريعاً لينتزع سلتيكس فوزاً مثيراً.

وفاز بوسطن، صاحب المركز الثاني في ترتيب الشرق، في المباريات الثلاث الأخيرة ليصبح رابع فريق في تاريخ الدوري يفرض المباراة السابعة الحاسمة بعد خسارة أول ثلاث مباريات بسلسلة إقصائية.

ولم يسبق لأي فريق عبر تاريخ الدوري أن تفوق في سلسلة بعد التأخر 3-صفر.

وستقام المباراة السابعة في بوسطن مساء الاثنين.

تقدم ميامي، ثامن الترتيب في القسم، بفارق نقطة بعد تفوقه 15-4 عقب التأخر بفارق عشر نقاط مع تبقي خمس دقائق، وأحرز باتلر 13 نقطة لهيت خلال هذه الفترة.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة وأضاف براون 26 نقطة مع الاستحواذ على عشر كرات مرتدة لسيلتيكس.

وأنهى باتلر اللقاء مسجلاً 24 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ووزع ثماني تمريرات حاسمة، وأحرز 15 نقطة في الربع الرابع، مقابل 21 نقطة لكيلب مارتن مع الاستحواذ على 15 كرة مرتدة لهيت.

وتأهل دنفر ناغتس إلى الدور النهائي للبطولة عقب اكتساح لوس أنجليس ليكرز 4-صفر في سلسلة نهائي القسم الغربي.