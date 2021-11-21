واشنطن يثأر من ميامي ويانيس يحقق إنجازاً لافتاً

وقلب واشنطن الطاولة على منافسه الذي تقدم عليه بفارق 16 نقطة في الربع الثالث ليخرج فائزاً بفضل سلة سجلها سبنسر ديويدي في الرمق الأخير ملحقاً بميامي خسارته الأولى بعد 4 انتصارات توالياً.

وكان برادلي بيل أفضل مسجل في صفوف واشنطن مع 21 نقطة و9 تمريرات حاسمة وأضاف كل من كنتافيوس كالدويل بوب وديويدي 16 نقطة. في المقابل، كان جيمي باتلر أفضل مسجل في صفوف ميامي مع 29 نقطة وأضاف تايلر هيرو 20 نقطة.

وبهذا الفوز صعد واشنطن ويزدارز إلى المركز الثاني في المنطقة الشرقية متساويا مع شيكاغو بولز ب11 انتصارا مقابل 5 هزائم متخلفا بفارق فوز وحيد عن بروكلين نتس المتصدر.

إنجاز يانيس "في 35 دقيقة"

وواصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري المنتظم عامي 2019 و2020 تألقه في صفوف ميلووكي باكس وقاد فريقه إلى الفوز على أورلاندو ماجيك 117-108. سجل 32 نقطة و20 متابعة و5 تمريرات حاسمة وبات أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في 35 دقيقة منذ عام 1959 وتحديدا منذ ويلي نولس. وساهم بوبي بروتيس في الفوز أيضا مع 24 نقطة (رقم قياسي شخصي له هذا الموسم) ونجح في 15 متابعة ومونتريزل هاريل 13 نقطة من مقعد اللاعبين الاحتياطيين.

وعزز يوتا جاز مركزه الثالث في المنطقة الغربية بفوزه على ساكرامنتو كينغز 123-105 بفضل 26 نقطة لنجمه دونوفان ميتشل وأضاف الفرنسي روي غوبير 21 نقطة.

وتألق داميان ليلارد في صفوف بورتلاند ترايل بلايزرز وقاده إلى الفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 118-111 بتسجيله 39 نقطة، في حين تغلب بوسطن سلتيكس على أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-105 بفضل الثنائي جايسون تاتوم (33 نقطة) ودينيس شرودر (29).

وتغلب نيويورك نيكس على هيوستن روكتس 106-99 بفضل الثنائي اليك بوركس وجوليوس راندل بتسجيل الأول 20 نقطة والثاني 16 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة على ملعب ماديسون سكوير غاردن.

في المقابل، كان جالين غرين أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 16 نقطة في حين اضاف اريك غوردون 15 نقطة و5 تمريرات حاسمة.

وأشاد مدرب نيويورك نيكس توم تيبودو بأداء لاعبيه بقوله: "أحببت كثيراً طريقة لعب فريقي لا سيما من ناحية القتالية والطريقة التي وجدنا من خلالها الفوز".

وكان لسان حال مدرب روكتس ستيفان سيلاس مماثلاً على الرغم من خسارة فريقه بقوله "فريقي لا يزال يتعلم، يكبر ويكافح من أجل كل نقطة وبالتالي انا فخور بلاعبي فريقي، كل ما يتعين علينا الان ان ننهي المباريات في صالحنا".

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على تشارلوت هورنتس 115-105، ومينيسوتا تمبروولفز على ممفيس غريزليز 138-95، وإنديانا بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز 111-94.

