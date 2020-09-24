هيرو يقود ميامي للاقتراب من النهائي

واستعاد ميامي هيت التوازن بعد خسارته المباراة الثالثة 106-117 السبت، ليصبح على بعد فوز واحد من بلوغ الدور النهائي لأول مرة منذ 2014، بعدما حسم المباراتين الأولى والثانية 117-114 و106-101 على التوالي.

ويدين ميامي هيت بفوزه إلى لاعبه البديل المبتدئ ("روكي") هيرو الذي فرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة.

"فوز جيد"



وسجل هيرو (20 عاماً) الذي وقع عقده كلاعب مبتدئ في صفوف ميامي في العاشر من تموز/يوليو الماضي بعد اختياره في الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل إلى الأدوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد، نقاطه في 36 دقيقة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وقال هيرو الذي بات ثاني أفضل لاعب واعد أكثر تسجيلاً في مباراة في الأدوار الاقصائية بعد ماجيك جونسون (42 نقطة عام 1980) "إنه فوز جيد لنا. أشعر أنني بحالة جيدة ونحن متقدمون 3-1 لكن لا يزال لدينا الكثير من العمل لنقوم به"، مضيفاً "لقد بذلنا الكثير من الجهد في الاستعداد للمباراة الرابعة وأنجزنا المهمة".

وتابع "أحاول فقط الدخول في إيقاع المباراة مبكراً. وبمجرد أن ترى نجاحك في تسجيل الكرات، تصبح بقية المباراة أسهل بالنسبة لك. كانت الليلة بالتأكيد ليلة سعيدة".

وبرز في صفوف ميامي هيت أيضاً القائد جيمي باتلر الذي سجل 24 نقطة مع 9 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز بام أديبايو صاحب 20 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى العملاق السلوفيني غوران دراغيتس صاحب 22 نقطة.

وأشاد باتلر بهيرو قائلاً "لا يحظى الكثير من الناس بفرصة اللعب في هذا المستوى من التصفيات والظهور بهذا الأداء اللافت، لكن بالنسبة له، هذا يوم آخر من التألق. سيواصل فقط لعب كرة السلة بالطريقة الصحيحة".

ورد هيرو قائلا "كل ما أفعله، أفعله من أجل جيمي. إنه أخ كبير لي. منذ اليوم الأول (لي في الفريق)، وهو يساعدني. لم يبلغ أبدا الدور النهائي (للدوري). وأريد أن يبلغ هذا الدور من أجله".

وخلق دفاع ميامي مشاكل كبيرة لهجوم سلتيكس الذي كان جايسون تايتوم أفضل مسجل في صفوفه برصيد 28 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايلن براون 21 نقطة وكيمبا ووكر 20 نقطة.

"ضرورة التعامل الجيد مع الكرة"



كما دفع بوسطن ثمن الكرات الكثيرة التي خسرها لاعبوه (19 مقابل 8)، وفشل في تذويب فارق النقاط التي تخلف بها منذ مطلع الربع الثالث، رغم التألق اللافت لنجمه تايتوم في الشوط الثاني.

وعلق مدرب سلتيكس براد ستيفنز على الخسارة قائلاً "يجب أن نقوم بعمل أفضل في التعامل مع الكرة والاهتمام بها".

وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين وحسم ميامي الربع الأول بفارق نقطة واحدة 24-23، وسعه إلى ست نقاط في نهاية الشوط الاول (50-44) بعدما كسب الربع الثاني 26-21، علماً بأن سلتيكس نجح في ادراك التعادل 40-40 قبل 3,38 دقائق من نهايته.

وفرض سلتيكس أفضلية نسبية في الربع الثالث وحسمه بفارق خمس نقاط (32-27).

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الأخير وتألق هيرو قبل أربع دقائق من النهاية بتسجيله ثلاثية عززت تقدم فريقه بفارق ثماني نقاط (98-90)، رد عليه براون بثلاثية مماثلة وأضاف ماركوس سمارت سلة ليتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط.

وقضى ميامي على آمال سلتيكس قبل 56 ثانية من النهاية عندما سجل دراغيتش ثلاثية وأضاف هيرو سلة ليتسع الفارق مجدداً إلى تسع نقاط.

وحاول براون إنعاش آمال سلتيكس في العودة عندما سجل ثلاثية قبل 16 ثانية، لكن رميات حرة لباتلر وهيرو بخرتها.





