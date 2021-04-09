هيت يستفيد من غيابات ليكرز وكليبرز يفرمل صنز



استفاد ميامي هيت وصيف الموسم الماضي من الغيابات في صفوف لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب لتحقيق فوزه الثاني عليه هذا الموسم وجاء بنتيجة 110-104، فيما أوقف لوس أنجليس كليبرز مسلسل انتصارات فينيكس صنز بالفوز عليه 113-103 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمي باتلر 28 نقطة وفيكتور أولاديبو 18 وتايلر هيرو 15 ليقودوا هيت إلى استعادة توازنه بعد الخسارة بفارق 12 نقطة أمام ممفيس غريزليز على أرضه الثلاثاء، وتحقيق فوزه السابع والعشرين هذا الموسم.

لكن فريق المدرب إيريك سبويلسترا خسر جهود أولاديبو القادم إلى الفريق في 25 آذار/مارس بعد صفقة تبادل مع هيوستن روكتس، في الربع الأخير بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وكشف سبويلسترا أن الفريق الطبي سيقوم بتقييم إصابة أولاديبو الجمعة، مشيداً بلاعبه الجديد الذي "يعطينا إضافة في الهجوم".

وسجل هيت 9 نقاط مقابل نقطتين لليكرز في آخر 2,14 دقيقة من اللقاء ليتقدم 104-94، آخرها من رميتين حرتين لباتلر إثر خطأ فني أدى إلى طرد ماركيف موريس بسبب اعتراضه على قرار الحكم.

وقلص حامل اللقب النتيجة إلى 100-106 إثر ثلاثية من كنتافيوس كالدويل-بوب في آخر 29 ثانية، لكن هيت ضمن الفوز بعدما نجح باتلر في ترجمة أربع رميات حرة في الثواني الحاسمة من المباراة.

وكان كالدويل-بوب أفضل لاعبي ليكرز بتسجيله 28 نقطة، بينها 6 ثلاثيات من أصل 11 محاولة، فيما سجل الوافد الجديد أندري دروموند، العائد بعد غيابه لأربع مباريات بسبب إصابة في قدمه خلال مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 31 آذار/مارس، 15 نقطة مع 12 متابعة من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمة ثانية على يد وصيفه بعد التي تعرض لها في شباط/فبراير على أرضه 94-96.

وافتقد ليكرز "الملك" ليبرون جيمس للمباراة العاشرة توالياً بسبب الإصابة التي حرمته أيضاً من نجمه الآخر أنتوني ديفيس في آخر 24 مباراة.

كما غاب عن ليكرز الذي مني بهزيمته العشرين في 52 مباراة، كايل كوزما لإصابة في ربلة الساق، وتالن هورتون-تاكر بسبب إيقافه لمباراة واحدة لدوره في الشجار الذي حصل الثلاثاء خلال المباراة ضد تورونتو رابتورز.

ورغم الخسارة، كان المدرب فرانك فوغل "فخوراً بالمجهود الذي بُذِلَ وبالروح القتالية والإيمان ببعضنا... لقد قاتل رجالنا بكل ما لديهم".

الفوز الـ23 توالياً لجاز في معقله

وبعد هزيمتين على التوالي أمام دالاس مافريكس وفينيكس صنز، استعاد يوتا جاز، متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل في الدوري، توازنه بتغلبه على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 122-103 بفضل جهود دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير، إذ سجل الأول 37 نقطة والثاني 18 مع 20 متابعة.

وأكد جاز مرة أخرى أنه لا يقهر في معقله، إذ حقق فوزه الثالث والعشرين تواليا على أرضه، مستفيداً من تفوقه تحت السلة حيث حقق 58 متابعة مقابل 41 لبلايزرز الذي برز في صفوفه داميان ليلارد (23 نقطة) وسي دجاي ماكولوم (19) دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقهما الهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وحسم جاز اللقاء فعلياً في الربع الثالث حين حول تخلفه بفارق ست نقاط إلى تقدم كبير بعدما أنهاه بأربعين نقطة مقابل 19 فقط لضيفه نتيجة نجاحه في 57 بالمئة من محاولاته.

كليبرز يحسم مواجهته مع صنز

وأوقف كليبرز مسلسل انتصارات ضيفه صنز عند سبع مباريات على التوالي بالفوز عليه 113-103 في مواجهة بين فريقين يحاولان اللجاق بجاز إلى زعامة المنطقة الغربية.

ويدين كليبرز بفوزه الثالث توالياً والتاسع في آخر 11 مباراة والخامس والثلاثين هذا الموسم إلى نجميه بول جورج وكواي لينارد، إذ سجل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات والثاني 27 مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، فيما كان ديفن بوكر (24) وميكال بريدجز (20) ودياندري أيتون (18 مع 10 متابعات) الأفضل في صفوف صنز الذي مني بهزيمته الخامسة عشرة هذا الموسم في المركز الثاني خلف جاز وأمام كليبرز بالذات في المنطقة الغربية.

وبغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لإصابة في ركبته، مني ميلووكي باكس بهزيمته الثانية توالياً والتاسعة عشرة هذا الموسم، بخسارته أمام دالاس مافريكس 101-116.

ويدين مافريكس بفوزه التاسع والعشرين واستعادة توازنه بعد خسارته الأربعاء أمام هيوستن روكتس الذي وضع حداً لمسلسل انتصارات منافسه عند 5 مباريات على التوالي، إلى الثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش واللاتفي كريستابس بورزينغيس، إذ سجل الأول 27 نقطة مع 9 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة والثاني 26 مع 17 متابعة.

ولعب بورزينغيس دوراً حاسماً في الفوز بتسجيله 11 نقطة في الربع الأخير، بينها ثماني على التوالي، ما مهد الطريق أمام فريقه للتقدم نهائياً على باكس الذي خسر إثنين من مبارياته الثلاث الأخيرة بغياب أنتيتوكونمبو رغم جهود دونتي ديفينتشنزو (22 نقطة) وبوبي بورتيس (20 مع 14 متابعة).

15 هزيمة في آخر 18 مباراة لتورونتو

ورغم تألق الكندي كريس بوشيه والكاميروني باسكال سياكام بتسجيلهما 38 نقطة مع 19 متابعة و27 مع 8 متابعات توالياً، مني تورونتو رابتورز بهزيمته الخامسة عشرة في آخر 18 مباراة وجاءت على يد شيكاغو بولز 113-122.

ولعب زاك لافين والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش دوراً أساسياً بالفوز الثالث توالياً لبولز والـ22 هذا الموسم، إذ سجل كل منهما 22 نقطة، فيما ساهم الفنلندي لاوري ماركانن بـ18 نقطة بعدما نجح في ثماني من محاولاته العشر خلال 18 دقيقة.

وفي مباراتين أخريين، فاز ديترويت بيستونز على ساكرامنتو كينغز 113-101، وكليفلاند كافالييرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 129-102.