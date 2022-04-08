هيت يحسم صدارة الشرقية وناغتس يتأهل مباشرة إلى الـ"بلاي أوف"

وقبل انهائه الموسم المنتظم باستضافة أتلانتا هوكس الجمعة ثم الانتقال إلى ملعب أورلاند ماجيك الأحد، ضمن هيت صدارة المنطقة الشرقية بعد خسارة سيكسرز أمام تورونتو رابتورز 114-119 وسلتيكس أمام ميلووكي باكس حامل اللقب 121-127.

في تورونتو، تعملق الكاميروني باسكال سياكام بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الثالثة في مسيرته بعدما سجل 37 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة، ليقود بجانب غاري ترنت جونيور (30 نقطة) رابتورز لاسقاط سيكسرز 119-114 وتعزيز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية.

ومع بقاء مباراتين على نهاية الموسم المنتظم، يبدو باكس الأوفر حظاً لنيل المركز الثاني في المنطقة الشرقية بعد فوزه على ضيفه سلتيكس 127-121 بفضل جهود اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وجرو هوليداي (29 نقطة لكل منهما).

وحسم باكس فوزه الخمسين في نهاية اللقاء حين سجل 9 نقاط متتالية من دون أي رد للضيوف، ليتقدم إلى الوصافة.

وينهي حامل اللقب مشواره في الموسم المنتظم باستضافة ديترويت بيستونز الجمعة في مباراة تبدو في متناوله ضد صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية، قبل أن يحل ضيفاً الأحد على كافالييرز.

أما بالنسبة لسلتيكس، فتبقى له مباراة واحدة فقط ستكون شاقة جداً الأحد خارج أرضه ضد ممفيس غريزليز وصيف متصدر المنطقة الغربية الذي مني الخميس بهزيمة هامشية قاسية أمام دنفر ناغتس 109-122، ما سمح للأخير الذي تألق في صفوفه كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش (35 نقطة مع 16 متابعة و6 تمريرات حاسمة)، بنيل البطاقة السادسة الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الغربية

وعلى غرار باكس، تبقى لسيكسرز الذي برز في صفوفه ضد رابتورز الكاميروني جويل إمبيد (30 نقطة مع 10 متابعات) وجيمس هاردن (13 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة)، مباراة السبت ضد إنديانا بيسرز وأخرى الإثنين ضد بيستونز.





