هوليداي يقود باكس للفوز على غريزليز

تقدّم غريزليز 111-110 قبل 7,5 ثوانٍ من النهاية بفضل سلة من لاعبه جا مورانت، غير أن الصراع الشرس على أرض الملعب والذي شهد تبدل هوية الفريق المتقدم خمس مرات في خلال الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، انتهى بتسجيل هوليداي وفشل لاعب غريزليز الناشئ ديزموند باين بالرد عليه عبر رميته الثلاثية مع إطلاق صافرة النهاية.



"قبل ثانيتين"

قال هوليداي الذي عبّر عن مشاعره بعد سلة الفوز "انت متحمس وتنظر إلى الساعة وقبل ثانيتين من صافرة النهاية وبطريقة ما، -دانغ- (صوت السلة)، والآن عليك أن تتوقف مرة جديدة".

وأضاف "بالتأكيد تشعر بالحماس وببعض المشاعر، ولكن أنا، أحاول الاحتفاظ بذلك نوعاً ما ولا أتحمس كثيراً لأني أعرف أنه في غضون ثانيتين يمكن أن يحصل أي شيء".

ويدين باكس بفوزه لأفضل لاعب في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكومبو الذي سجل 26 نقطة وأضاف 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وتواجد أنتيتوكومبو على أرضية الملعب على الرغم من أنه يستعد لخوض مباراة "كل النجوم" الأحد في أتلانتا.

وأضاف كريس ميدلتون 22 نقطة و10 متابعات، وهوليداي صاحب سلة الفوز وبات كونوتون 15 نقطة لكل منهما.

وبرز في صفوف الخاسر مورانت مع 35 نقطة، سجل 28 منها في الشوط الثاني.

بيل المنقذ عند ويزاردز



في واشنطن، وعلى غرار ما حصل على ملعب "فيديكس فوروم" في ممفيس، حسم ويزاردز فوزه على لوس أنجليس كليبرز بشق الأنفس 119-117 .

وتألق في صفوف الفائز الثنائي برادلي بيل وراسل وستبروك، فسجل الاول 33 نقطة وحقق الثاني "دابل - دابل" مع 27 نقطة و9 متابعات و11 تمريرة و4 سرقات.

تقدّم كليبرز 106-102 قبل 4,32 دقائق من النهاية، ليسجل اللاتفي دافيس بيرتانز والألماني موريتس فاغنر ثلاثيتين لكل منهما قلبتا المعادلة ومنحتا ويزاردز التقدم، قبل أن ينتفض بيل بتسجيله سلة أكدت تفوق فريقه في الربع الأخيرة.

غير أن ثلاثية كواهي لينارد أعادت كليبرز إلى أجواء المباراة مع تقلص الفارق إلى نقطة قبل 15,7 ثانية من النهاية، إلا أن بيل لعب مرة جديدة دور المنقذ بتسجيله رميتين حرتين. وأضاف الياباني روي هاشيمورا رمية حرة أخرى أبقت ويزاردز في المقدمة، قبل أن يتألق وستبروك دفاعياً بالتقاطه كرة مرتدة قضت على آمال كليبرز بفرصة أخيرة للعودة إلى أجواء اللقاء.

وبرز في صفوف الخاسر الذي لعب من دون نجمه بول جورج بعدما شعر بوعكة صحية قبيل انطلاق المباراة، لينارد كأفضل مسجل مع 22 نقطة.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 123 - 119 بفضل نجمه داميان ليلارد صاحب 44 نقطة، منها 15 في الربع الأخير.

وأضاف التركي إنيس كانتر 22 نقطة و21 متابعة للفريق الفائز، فيما ساهم لاعب الاحتياط المخضرم كارميلو أنتوني بـ 16 نقطة.

وكان أبرز المسجلين في كينغز اللاعب دي آرون فوكس مع 32 نقطة، وقد نجح في تسجيل ثنائية من الرميات البعيدة قلصت الفارق إلى نقطة واحدة قبل 6,6 ثوانٍ من النهاية، قبل أن يتسلم لاعبو بورتلاند زمام الأمور ويحسمون اللقاء لصالحهم.



باتلر "يُشعل" هيت



وعاد نجم ميامي هيت جيمي باتلر إلى الملاعب بعدما غاب لمباراتين بسبب اصابته بالتهاب في الركبة اليمني، وقاد فريقه للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 103-93.

ورد باتلر على عدم اختياره لخوض مباراة "كل النجوم" بتسجيله 29 نقطة إلى جانب 9 تمريرات حاسمة و3 سرقات.

ولم يتأثر هيت كثيراً بغياب نجمه بام أديبايو فتقدم بفارق مريح في الربع الاول.

غير أن نجاعته التهديفية تراجعت في الربع الثالث، في حين نجح بيليكانز في تقليص تقدم منافسه إلى نقطتين قبل 6,26 من النهاية، ولكن كان ذلك قبل أن يقود باتلر حملة العودة مع 16 نقطة لفريقه مقابل 8 للمنافس.

وفاز نيويورك نيكس على ديترويت بيستونز 114 - 104.

وخاض نيكس اللقاء من دون نجمه ديريك روز الغائب للمباراة الثانية توالياً بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما افتقد لجهود الثنائي تاج غيبسون وميتشل روبسون بسبب الاصابة.

ولكن مع دفاع قوي و27 نقطة و16 متابعة لجوليوس راندل المشارك في مباراة "كل النجوم"، أسقط نيكس بيستونز.

في مباريات أخرى، فاز فينيكس صنز على غولدن ستايت ووريرز 120 - 98، وبوسطن سلتيكس على تورونتو رابتورز 132 - 125، فيما خسر سان أنتونيو سبيرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 102 - 107، وإنديانا بايسرز أمام دنفر ناغتس 103 - 113.







