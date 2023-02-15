هوليداي يحسم موقعة الشرق بين باكس وسلتيكس



وأكد هوليداي أنه يستحق التواجد في مباراة كل النجوم "أول ستار" التقليدية للمرة الأولى منذ 2013 بتسجيله 40 نقطة، بينها ثلاثية في آخر 25.2 ثانية من الشوط الإضافي، ليهدي باكس انتصاره الحادي عشر توالياً.

ونجح ابن الـ32 عاماً في 8 من محاولاته الـ12 من خارج القوس، إحداها من قبل منتصف الملعب في الثانية الأخيرة من الربع الثالث ليقلص الفارق إلى 5 نقاط بعدما كان بوسطن متقدماً قبلها بفارق 14، معادلاً أفضل أداء هجومي في مسيرته من ناحية مجموع النقاط ومحققاً أكبر عدد سلات ثلاثية خلال مشواره الذي بدأ عام 2009.

ولم يكن هوليداي المؤثر الوحيد في هذا الفوز الذي جعل فريقه على بعد نصف مباراة من سلتيكس المتصدر، إذ سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 36 نقطة مع 13 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

لكن بالنسبة لهوليداي الأرقام الشخصية لا تعني الكثير، قائلاً "لا أكترث حقاً للطريقة التي ألعب بها طالما أننا نحقق الفوز. بالنسبة لي، أنا سعيد طالما أننا نفوز".

وتابع هوليداي الذي ساهم أيضاً بسبع تمريرات حاسمة، إن الأمر الأهم الذي يكترث له هو "خسارة الكرة (تورن أوفرز). بهذه الطريقة أحدد إذا كنت لعبت مباراة جيدة أم سيئة. ماذا فعلت الليلة، خسرت الكرة خمس مرات؟ هذا الأمر يؤلمني جداً".

وسيكون هوليداي بصحبة زميله أنتيتوكونمبو في مباراة "أول ستار" المقررة الأحد في سولت لايك سيتي.

وهذه المرة الأولى التي يخوض فيها هذه المباراة الاستعراضية السنوية منذ أن كان لاعباً في فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عام 2013، ما يجعله صاحب أكبر فاصل زمني بين مشاركتين في "أول ستار" في تاريخ الدوري.

وكان أنتيتوكونمبو واثقاً "من أنه سيكون في مباراة أول ستار منذ بداية الموسم، هذا ما ردّدته دائماً".

سلتيكس كان قريباً من الفوز رغم الغيابات

وتأثر سلتيكس بافتقاده لجهود نجميه المشاركين في مباراة كل النجوم جيسون تايتوم بسبب المرض وجايلن براون بسبب كسر في وجهه، إضافة إلى ماركوس سمارت (التواء في الكاحل) وآل هوفورد (تورم في ركبته اليمنى).

ورغم ذلك، كان سلتيكس قاب قوسين أو أدنى من انتصاره الخامس توالياً، إذ، وبعدما أنهى الشوط الأول متخلفاً بفارق نقطة 63-64، انتفض في الربع الثالث وابتعد عن مضيفه بفارق 14 نقطة قبل أن يسجل الأخير 9 نقاط متتالية من دون رد للضيوف، ما سمح له بتقليصه إلى 5 قبل دخوله الربع الرابع بثلاثية هوليداي من قبل منتصف الملعب.

وبدا أن هوليداي حسم الفوز لأصحاب الأرض حين سجل ثلاثيتين على التوالي ليمنحه التقدم 113-107، لكن سلتيكس لم يلق السلاح ونجح في إدراك التعادل 116-116 بثلاثية من سام هاوزر قبل ثلاث ثوانٍ على النهاية، ليفرض بذلك شوطاً إضافياً.

واستلم سلتيكس زمام المبادرة في الشوط الإضافي بتقدمه بفارق 5 نقاط عقب ثلاثية من ديريك وايت، لكن باكس عاد بقوة وتقدم بثلاثية لهوليداي قبل 25.2 ثانية على النهاية، ثم أضاف أنتيتوكونمبو 4 نقاط من دون أي رد للضيوف، حاسماً الفوز الأربعين لفريقه في 57 مباراة والهزيمة الـ17 للضيوف في 58 مباراة.

وكان وايت أفضل لاعبي سلتيكس بتسجيله 27 نقطة، وأضاف مالكولم بروغدون 26 في لقاء أنهاه جميع لاعبي التشكيلة الأساسية بعشر نقاط أو أكثر، إضافة إلى الثلاثي البديل مايك موسكالا (18) وبلايك غريفين وهاوزر (15 لكل منهما).

صنز يفوز تحت أنظار دورانت

وبحضور الوافد الجديد من بروكلين نتس كيفن دورانت في المدرجات لعدم تعافيه من إصابة في ركبته اليمنى أبعدته عن الملاعب منذ 12 كانون الثاني/يناير، تغلب فينيكس صنز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-109 بفضل جهود ديفن بوكر (32 نقطة) ودياندري أيتون (29 مع 11 متابعة).

وكانت المباراة البيتية الأولى لصنز منذ صفقة ضمه دورانت الذي قُدِمَ إلى جمهور فريقه الجديد خلال وقت مستقطع في الربع الثالث ومن المفترض أن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد بعد عطلة مباراة "أول ستار".

وتحت أنظار المتوج بلقب الدوري مرتين عامي 2017 و2018 بألوان غولدن ستايت ووريرز، نجح بوكر في 13 من محاولاته العشرين ليقدم بذلك أفضل أداء هجومي له في أربع مباريات خاضها بعد عودته من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لـ21 مباراة.

وقال بوكر بعد اللقاء الذي تألق فيه أيضاً المخضرم كريس بول بتحقيقه 19 تمريرة حاسمة مع 17 نقطة ليساهم في الفوز الحادي عشر لأصحاب الأرض في آخر 14 مباراة والـ32 هذا الموسم، إن "شعوري جيد. كانت عملية تعافي طويلة لكنها سمحت لي بالحصول على الهدوء. لقد استمتعت وحسب بكل هذه العملية (فترة التعافي)".

وبفضل 33 نقطة نقطة من كواي لينارد، بينها 7 ثلاثيات، فاز لوس أنجليس كليبرز على غولدن ستايت ووريرز 134-124، فيما حقق كايل كوزما عودة موفقة من الإصابة بتسجيله 33 نقطة (بينها 6 ثلاثيات) ليقود واشنطن ويزاردز إلى فوز مريح 126-101 على بورتلاند ترايل بلايزرز الذي تألق في صفوفه داميان ليلارد (39 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة).

وحقق تورونتو رابتورز فوزه الخامس في آخر ست مباريات وجاء على حساب أورلاندو ماجيك 123-113، وذلك بفضل النمساوي ياكوب بويلتل (30 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام.(26)