هورنتس يسقط ووريرز في الوقت الإضافي

كما حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً بعد التمديد على مضيفه دالاس مافريكس 117-111.

في تشارلوت، أحرز غوردون هايوارد 23 نقطة وكيلي أوبر 18 لهورنتس، ليفسد الفريق عودة النجم ستيفن كوري الى المدينة التي مارس فيها كرة السلة في المدرسة، فيما لعب والده ديل كوري، 10 سنوات مع هورنتس.

لم يحقق ووريرز الفوز في تشارلوت منذ شباط/فبراير 2019 وحافظ أصحاب الارض على هذه السلسلة على رغم غياب لاميلو بول وتيري روزيير المصابين.

كان كوري الافضل في ووريرز مع 31 نقطة و11 متابعة، لكنه أهدر ثلاثية مع نهاية الوقت الاصلي كادت تمنح ووريرز الفوز.

في الشوط الإضافي، مهّد جايلن ماكدانيلز الفوز لهورنتس بتسجيله ثلاثية قبل 2:01 دقيقتين منحت التقدم لفريقه 114-111 قبل أن يضيف دينيس سميث جونيور ثنائية ويمضي أصحاب الارض لفوزهم الثالث هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم في الشرقية، وهو سجل ووريرز ذاته في الغربية.

نتس يواصل تراجعه

في بروكلين، استمرت بداية نتس التعيسة للموسم بخسارته أمام إنديانا بايسرز 125-116، ليتعرض فريق الثنائي كيفن دورانت وكايري إرفينغ للخسارة الخامسة مقابل فوز واحد في أسفل ترتيب الشرقية.

وعزز ميلووكي باكس صدارته للمنطقة بفوز خامس ليبقى الفريق الوحيد من دون خسارة هذا الموسم، بتفوقه 123-115 على أتلانتا هوكس.

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 30 من نقاطه الـ34 في الشوط الثاني فيما سجل بدوره جرو هوليداي 34 نقطة، ليفسدا ليلة تراي يونغ الذي سجل 42 نقطة.

في ساكرامنتو، حقق كينغز فوزه الاول هذا الموسم 119-113 على ميامي هيت ما يعني أن لوس أنجليس ليكرز هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق بعد أي انتصار ويقبع في ذيل المنطقة الغربية.

